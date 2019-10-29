Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 15:01

Нью-Йорк. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы изменяются слабо и разнонаправленно в начале торгов во вторник, участники рынка оценивают квартальные отчеты крупных компаний и ждут октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По словам инвесторов, фондовый рынок, по-видимому, взял паузу и консолидируется после вчерашнего роста в отсутствие свежих катализаторов. В центре внимания остаются торговые переговоры между США и Китаем.

Управление торгового представителя США сообщило в понедельник, что рассматривает возможность продления освобождения от импортных пошлин для порядка 1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по первой фазе торгового соглашения идут даже быстрее, чем ожидалось. Президент добавил, что в этой части соглашения будут учтены интересы фермеров и банков.

Также инвесторы ждут заседания ФРС, итоги которого будут подведены в среду. По прогнозам большинства аналитиков и участников рынка, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Это будет третье снижение ставки с начала года.

По итогам сентябрьского заседания регулятор понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых. При этом Федрезерв отметил увеличение понижательных рисков в экономике США и повышение вероятности рецессии.

Тем временем в США продолжается сезон корпоративной отчетности за третий квартал.

Акции американской Alphabet Inc., холдинговой компании Google, подешевели на 2,1%, после того как она зафиксировала падение прибыли на 23% в третьем квартале, при этом показатель оказался слабее ожиданий экспертов.

Цена бумаг Pfizer Inc., крупнейшей фармацевтической компании мира по объему выручки, растет на 3,7%, так как она отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли в третьем квартале и повысила прогноз прибыли на год в целом.

Бумаги американской фармацевтической компании Merck & Co. дорожают на 2,2%, поскольку ее прибыль и выручка в третьем квартале превысили прогнозы аналитиков.

Рыночная стоимость американской нефтяной компании ConocoPhillips поднимается на 0,3%, так как она увеличила чистую прибыль в 1,6 раза в третьем квартале, скорректированный показатель оказался лучше прогноза.

Капитализация Xerox Holdings Corp. подскочила на 14,1%, после того как компания отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в третьем квартале и сообщила, что приняла решение не продавать свое подразделение финансирования клиентов.

Котировки акций MasterCard, одной из крупнейших платежных систем в мире, повышаются на 0,1%, поскольку компания в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 11%, скорректированный показатель и выручка оказались выше ожиданий.

Акции Beyond Meat упали в цене на 19,6%, несмотря на превзошедшие ожидания финансовые результаты, в связи с окончанием периода ограничения продажи акций для инвесторов, вложившихся в бумаги компании до IPO. Производитель растительных заменителей мяса отчитался о первой квартальной прибыли и увеличил выручку по итогам третьего квартала более чем в три раза.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:50 мск 29 октября поднялся на 12,82 пункта (0,05%) и составил 27103,54 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 1,31 пункта (0,04%) - до 3040,73 пункта.

Nasdaq Composite потерял 21,99 пункта (0,26%) и составил 8303,99 пункта.

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