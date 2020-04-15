Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 16:10

Нью-Йорк. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США резко падают на торгах в среду под давлением статистических данных, указавших на рекордное падение розничных продаж и промпроизводства в марте.

Также ухудшению настроений инвесторов способствовали отчеты ряда крупнейших американских банков, сообщивших о значительном сокращении своей прибыли.

Результаты банков, входящих в число первых крупных компаний, которые отчитываются о финансовых показателях, позволяют получить первое впечатление о последствиях кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Банки откладывают миллиарды долларов в резервы на покрытие будущих убытков.

Розничные продажи в США в марте упали на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Это максимальное падение продаж за все время с начала ведения статистики в 1992 году.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, такие как социальное дистанцирование, самоизоляция и ограничения на поездки, сильно ударили по розничным продажам, на долю которых приходится примерно четверть всех потребительских расходов населения, отмечает The Wall Street Journal.

Тем временем падение промпроизводства в США в марте стало максимальным с января 1946 года.

Объем промышленного производства упал на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты в среднем ожидали снижения на 4%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп заявил, что общественные ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, могут начать снимать еще до 1 мая.

"Планы по открытью страны скоро будут сформулированы окончательно", - сказал Трамп. По его словам, он планирует переговорить с губернаторами всех 50 штатов, для каждого будет предусмотрен свой собственный план снятия ограничений.

Кроме того, Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

Американские авиакомпании находятся в центре внимания инвесторов в связи с тем, что они достигли предварительной договоренности с Минфином США о предоставлении им финансовой помощи в размере $25 млрд в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.

Согласно заявлению министра финансов страны Стивена Мнучина, ряд крупных авиаперевозчиков намерен участвовать в программе покрытия расходов на заработную плату сотрудников. Как отмечает Bloomberg, часть финансирования будет предоставлена в качестве ссуд под низкий процент. В пятницу Мнучин сказал, что авиакомпании должны будут вернуть 30% от помощи и предоставить варранты, дающие правительству право на приобретение их акций в будущем.

Цена бумаг Delta Air Lines растет на 1%, акции American Airlines укрепляются на 3%.

Бумаги Bank of America падают на 5,9%. Второй по величине активов банк США в первом квартале 2020 года сократил чистую прибыль и выручку, при этом показатель прибыли не оправдал ожиданий экспертов.

Акции Citigroup дешевеют на 3,8%. Чистая прибыль компании, входящей в тройку крупнейших банков США, сократилась в первом квартале 2020 года на 46%.

Котировки акций Goldman Sachs снижаются на 2,5%. Показатели чистой прибыли и выручки американского банка в первом квартале 2020 года снизились, в частности, из-за ухудшения результатов в сфере управления активами.

Бумаги UnitedHealth Group укрепляются на 3,1%. Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования в первом квартале получила прибыль и выручку выше ожиданий рынка, отметив минимальное влияние на них пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и подтвердила прогноз на весь 2020 год.

Акции Tesla дорожают на 3,6%, за прошедшие восемь сессий их рост составил около 62%. Укреплению бумаг в среду способствовали комментарии аналитиков Goldman Sachs о том, что продажи электромобилей продолжат расти. Аналитик Марк Делани назвал Tesla "явным лидером рынка" электромобилей и оценил ее акции в $864, более чем на 20% выше их текущей стоимости, пишет Barron's.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:57 МСК опустился на 530,55 пункта (2,22%) - до 23419,21 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 70,6 пункта (2,48%), составив 2775,46 пункта.

Значение Nasdaq Composite снизилось на 187,51 пункта (2,2%) - до 8328,23 пункта.

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