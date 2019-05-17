Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 16:38

Нью-Йорк. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы падают в пятницу на сигналах о том, что власти КНР сомневаются в целесообразности продолжения торговых переговоров с США после повышения Вашингтоном на прошлой неделе пошлин на очередную порцию товаров китайского экспорта.

Информация о том, что президент США Дональд Трамп принял решение отложить на 180 дней введение 25%-ных пошлин на импорт автомобилей, произведенных в ЕС и Японии, не смогла поддержать рынок.

Падение индексов, однако, замедлилось после публикации статданных, указавших на увеличение потребительского доверия в США.

Индекс потребительского доверия в мае 2019 года повысился до 102,4 пункта с 97,2 пункта в апреле, показали предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Майское значение показателя стало максимальным с 2004 года и превзошло самые оптимистичные прогнозы рынка. Эксперты в среднем ожидали сохранения индекса на апрельском уровне.

Ранее официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что не видит смысла в новом визите в Китай американской делегации, которая сообщала о таких планах.

Он отметил, что повышение Штатами пошлин на китайские товары объемом $200 млрд и угрозы увеличения пошлин на китайский экспорт стоимостью еще $300 млрд в год являются ни чем иным как "буллингом". Эти действия Вашингтона привели к "существенному откату в переговорах", отметил Гао Фэн.

Негативный отклик в Китае также вызвала новость о том, что Минторг США намерен внести производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в список компаний, деятельность которых противоречит национальным интересам США.

"США сделали неразумный шаг, попытавшись шантажировать Китай за счет повышения пошлин, и со временем станет очевидно, что их действия были недальновидными и были обречены на провал", - написало издание "Синьхуа".

Минторг США заявил в пятницу, что китайская экономика сможет справиться с последствиями новых американских ограничений.

"Имея множество инструментов и достаточную возможность для маневра в макроэкономической политике, Китай уверен в своей способности справиться с любыми трудностями и вызовами", - процитировало "Синьхуа" представителя Минфина.

"Усиливающаяся торговая война сотрясает рынки", - отметил главный экономист Deutsche Bank Дэвид Фолкертс-Ландау, добавив, что дальнейшие шаги по введению пошлин могут спровоцировать более серьезную коррекцию фондовых рынков.

"Также есть вероятность введения Штатами новых мер или более резкой ответной реакции Китая, - и то, и другое, приведет к эскалации конфликта и увеличит риски для рынков", - цитирует эксперта Dow Jones.

Акции Pinterest теряют более 10% в ходе торгов в пятницу. Отчетность интернет-сервиса виртуальных закладок за первый квартал - первая после IPO Pinterest - оказалась хуже ожиданий рынка. Компания зафиксировала убыток без учета разовых факторов в размере $0,32 на акцию, в то время как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали прибыль на уровне $0,11 на акцию.

Стоимость бумаг Applied Materials поднялась на 5,1%. Производитель электронных компонентов сократил прибыль и выручку в I квартале, однако его показатели оказались лучше прогнозов рынка. Скорректированная прибыль Applied Materials в январе-марте составила $0,7 на акцию, выручка - $3,54 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали эти показатели на уровне $0,66 и $3,5 млрд.

Цена акций Tesla упала на 4,8%. Расследование, проведенное Национальным управлением США по безопасности транспорта (NTSB), показало, что автомобиль Tesla, попавший в аварию во Флориде в марте, находился в режиме автопилота в момент инцидента, водитель не держал руль и не пытался избежать столкновения.

Tesla заявила, что режим автопилота не делает автомобиль самоуправляемым, и водителям необходимо самим следить за дорогой и контролировать ситуацию. Компания, однако, подверглась критике со стороны экспертов в сфере автономных технологий, посчитавших, что Tesla не приняла достаточные меры для того, чтобы исключить ненадлежащее использование автопилота водителями.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:20 МСК в пятницу упал на 73,56 пункта (0,3%) и составил 25789,12 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 12,28 пункта (0,43%) - до 2864,04 пункта.

Nasdaq Composite потерял 48,31 пункта (0,61%) и составил 7849,74 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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