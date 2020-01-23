Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 16:11

(обновленная и расширенная версия)

Нью-Йорк. 23 января. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в четверг.

Участники рынка оценивают очередную порцию корпоративных отчетов и итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также следят за новостями, касающимися эпидемии нового вируса, который был выявлен в Китае, пишет MarketWatch.

Беспокойство инвесторов по поводу распространения коронавируса усилилось после того, как в Китае в четверг изолировали два города - Ухань и Хуанган. В еще одном китайском городе - Эчжоу - временно закрыли железнодорожный вокзал, но пока запрет на выезд жителей не объявили.

"Новости об изоляции городов в Китае оказывают давление на глобальные рынки", - отмечает главный рыночный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардилло.

Власти Пекина приняли решение отменить в городе все праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю из-за опасения дальнейшего распространения вируса, сообщают СМИ. Одна из главных достопримечательностей Пекина Запретный город закрыт для доступа туристов.

Вспышка пневмонии в Ухане была зафиксирована в декабре, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован.

По последним данным, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао и Сингапуре.

В центре внимания рынков в четверг также итоги январского заседания ЕЦБ.

Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

В заявлении ЕЦБ говорится, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка, причем, как отмечается, движение к целевому показателю устойчиво отражается в динамике базовой инфляции.

Запущенная в ноябре программа выкупа облигаций будет продолжаться и завершится незадолго до того, как ЕЦБ решит поднять ставку, отмечают в ЦБ.

Глава регулятора Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявила, что видит сигналы умеренного усиления базовой инфляции. Она отметила, что понижательные риски для экономики еврозоны сохраняются, но стали менее выраженными.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 211 тыс. Неделей ранее число заявок составило 205 тыс., а не 204 тыс., как сообщалось ранее, говорится в отчете министерства труда США.

Акции американской Procter & Gamble Co. дорожают на 0,7%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2020 финансового года, а также улучшил прогнозы на весь финансовый год. Квартальные темпы роста выручки, однако, не оправдали прогнозов.

Цена бумаг Comcast Corp., крупнейшего американского интернет-провайдера и оператора кабельного телевидения, снижается на 2,2%. Прибыль и выручка компании в четвертом квартале оказались лучше прогнозов аналитиков.

Бумаги VF Corp. упали на 7,5%. Продажи компании, владеющей брендами одежды North Face, Timberland и Vans, оказались хуже прогнозов в третьем квартале.

Рыночная стоимость PayPal Holdings Inc. повышается примерно на 1%. Американская платежная система в среду вечером объявила о партнерстве с китайской UnionPay International.

Капитализация авиакомпании JetBlue Airways Corp. растет на 2%. Результаты компании за четвертый квартал превзошли прогнозы рынка.

Котировки акций страховой компании Travelers Companies снижаются на 3,7%. Ее прибыль и выручка за минувший квартал превзошли ожидания, но объем чистых премий немного не дотянул до прогнозов.

Акции Texas Instruments Inc. (TI), одного из крупнейших в мире производителей микросхем, дешевеют на 1,4%. Результаты компании за четвертый квартал превзошли ожидания, но прогноз на первый квартал разочаровал.

Значение Dow Jones Industrial Average к 17:45 МСК снизилось на 0,63% и достигло 29003,40 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,54% - до 3303,78 пункта.

Nasdaq Composite к этому времени потерял 0,49%, составив 9337,37 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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