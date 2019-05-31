Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 16:35

Нью-Йорк. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы резко падают в пятницу, Dow Jones Industrial Average теряет более 300 пунктов.

Трейдеры негативно восприняли новые шаги США в сфере внешней торговли, а также сигналы о готовности Китая принимать дальнейшие меры в ответ на действия Вашингтона.

Американский президент Дональд Трамп объявил накануне, что 10 июня Соединенные Штаты введут 5%-ную пошлину для всех товаров, поступающих в страну из Мексики.

"Пошлина будет действовать до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - заявил Трамп.

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент США.

"Трамп пустился во все тяжкие", - говорит аналитик London Capital Group Джаспер Лоулер. "Тот факт, что он начал торговую войну еще на одном фронте, пошатнуло и без того неустойчивый настрой рынка", - цитирует эксперта MarketWatch.

Тем временем, Китай в пятницу объявил о намерении создать собственный "черный список" иностранных организаций, действия которых могут нарушать "законные права и интересы" китайского бизнеса.

Китай разработает механизм, с помощью которого будет вносить в список "неблагонадежных" иностранные компании, организации и частных лиц, которые не подчиняются рыночным правилам, нарушают условия контрактов, а также ограничивают поставки продукции по причинам неделового характера, заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн.

Акции автопроизводителей и поставщиков автокомпонентов, в наибольшей степени подверженные негативным последствиям торговых споров, резко дешевеют в пятницу.

Стоимость бумаг General Motors (GM) упала в ходе торгов на 4,1%, Ford Motor - на 3%, Fiat Chrysler - на 4,2%.

И GM, и Ford, имеют крупные операции в Мексике и работают с сетью поставщиков, транспортирующих как сырье, так и готовую продукцию, из США в Мексику и обратно.

Статданные по экономике США, оказавшиеся лучше ожиданий, не смогли поддержать американский рынок.

Доходы населения США в апреле 2019 года увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Расходы американцев повысились на 0,3%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение доходов населения США в прошлом месяце на 0,3%, расходов - на 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), являющийся одним из основных показателей инфляции, отслеживаемых Федрезервом, в апреле ускорил рост впервые в этом году, его значение увеличилось на 1,6% в годовом выражении по сравнению с 1,5% в марте.

Стоимость акций Gap Inc. рухнула на 16%, до минимального уровня за три года, на фоне слабой отчетности за прошедший квартал, который ритейлер назвал "чрезвычайно сложным".

Бумаги Uber Technologies подорожали на 0,2%. Компания после закрытия рынка в четверг опубликовала квартальную отчетность впервые после IPO, сообщив об убытке в размере $1,01 млрд, или $2,26 на акцию, при выручке в $3,1 млрд за первый квартал. Результаты Uber совпали с собственным прогнозом компании, опубликованным ею перед IPO.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск в пятницу рухнул на 308,98 пункта (1,23%) и составил 24860,9 пункта.

Standard & Poor's 500 упал на 35,18 пункта (1,26%) - до 2753,68 пункта.

Nasdaq Composite потерял 107,33 пункта (1,42%) и составил 7460,39 пункта.

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