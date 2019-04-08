Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 16:10

Нью-Йорк. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снижаются в понедельник после уверенного подъема по итогам предыдущей недели.

S&P 500 демонстрировал рост в течение семи предыдущих сессий, что является самым длительным периодом непрерывного увеличения с октября 2017 года.

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры США и Китая, однако ралли, поддерживавшееся сигналами об успешном ходе этих переговоров, теряет импульс в отсутствие конкретных договоренностей между двумя странами, пишет MarketWatch.

Инвесторы также ждут старта сезона корпоративной отчетности за первый квартал 2019 года, и здесь есть некоторые опасения, поскольку ряд компаний, включая аптечную сеть Walgreens Boots Alliance Inc., уже объявили об ухудшении годовых прогнозов.

"Остановка подъема рынка вызвана беспокойством трейдеров в отношении квартальных результатов компаний, учитывая, что нам предстоит увидеть поток отчетов за первый квартал", - говорит аналитик Spartan Capital Securities Питер Кардильо.

Среди важных для фондового рынка событий этой недели - публикация протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 19-20 марта. Эксперты полагают, что протокол, который будет обнародован в 21:00 мск 10 апреля, может дать новую информацию относительно ожиданий Центробанка в плане роста американской экономики и инфляции, пишет Dow Jones.

Согласно статданным, обнародованным в понедельник, заказы промышленных предприятий США в феврале снизились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения этого показателя на 0,6% после повышения на 0,1% месяцем ранее.

Заказы на товары длительного пользования рухнули на 1,6% - максимальными темпами за 4 месяца, сообщил Минторг США.

Акции Boeing теряют в цене 4,1% на торгах в понедельник. Boeing объявила о сокращении производства самолетов 737 MAX примерно на 20% и назначила специальный комитет по пересмотру планов развития. К середине апреля компания намерена снизить количество выпускаемых авиалайнеров на 10 - до 42 в месяц. Ранее, напротив, планировалось увеличить к лету производство до 57 самолетов, пишет Dow Jones.

Стоимость бумаг авиакомпании Southwest Airlines упала на 1,8%.

Капитализация General Electric Co. снизилась на 5,8% вслед за ухудшением оценки акций аналитиком JPMorgan Стивеном Тусой до "ниже рынка" с "нейтрально", а также понижением их прогнозной цены до $5 с $6.

Акции Tesla подорожали на 1,8%. Ранее стало известно, что итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler заключил соглашение об объединении автопарков с Tesla. Это необходимо для выполнения вступающего в силу в 2020 году закона Европейского союза о средней норме выбросов углекислого газа на весь автопарк конкретного производителя за год. В случае отсутствия "зеленых" автомобилей у автокомпании она может объединиться с другим автопроизводителем. Подробности сделки не сообщаются, но источники оценивают выплаты Fiat американской компании в сотни миллионов евро.

Бумаги Wells Fargo прибавляют в цене 0,1%. Известный инвестор-миллиардер Уоррен Баффет, инвесткомпания которого Berkshire Hathaway является одним из крупнейших акционеров Wells Fargo, заявил, что новый глава банка не должен иметь отношения к Уолл-стрит. Как сообщалось, главный исполнительный директор и президент Wells Fargo Тимоти Слоан сообщил совету директоров банка о своем решении немедленно уйти с этих постов в конце марта.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск в понедельник упал на 147,56 пункта (0,56%) и составил 26277,43 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 9,87 пункта (0,34%) - до 2882,87 пункта.

Nasdaq Composite потерял 33,13 пункта (0,42%) и составил 7905,56 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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