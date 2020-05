Нью-Йорк. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок завершил в минусе торги во вторник, продемонстрировав сильнейшее однодневное падение с начала мая.

Участники торгов оценивают меры, направленные на перезапуск национальных экономик, опасаясь, что в результате снятия ограничительных мер, введенных ранее с целью сдерживания распространения коронавируса, есть риск возникновения второй волны пандемии.

"Экономические опасения по-прежнему занимают центральное место. Несмотря на то, что экономики открываются, это будет происходить медленно", - отмечает главный инвестиционный директор Bleakley Advisory Group Питер Буквар, которого цитирует CNBC.

Один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врач-инфекционист Энтони Фаучи во вторник заявил, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем. "Я думаю, мы двигаемся в правильном направлении, но правильное направление не означает, что у нас полный контроль над этой эпидемией", - сказал он, отвечая на вопрос сенатора Элизабет Уоррен о том, удалось ли сдержать распространение коронавируса в США.

Фаучи отметил, что ослабление ограничительных мер неизбежно приведет к некоторому дополнительному числу инфицированных. По его словам, в такой ситуации важно, чтобы власти успевали оперативно реагировать на вспышки заболевания в разных частях страны.

Ранее в ходе слушаний в Сенате Фаучи подчеркнул, что в случае, если штаты станут преждевременно возобновлять работу, "существует риск, что это вызовет вспышку (COVID-19), которую будет невозможно контролировать". При этом эксперт добавил, что новый всплеск распространения коронавирусной инфекции приведет не только к случаям смерти, но и воспрепятствует восстановлению экономики.

Между тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард во вторник в очередной раз заявил о необходимости открывать экономику. По его мнению, сохранение ограничений влечет за собой многочисленные банкротства компаний и риск наступления депрессии.

Нил Кашкари, возглавляющий ФРБ Миннеаполиса, ожидает "постепенного, сдержанного восстановления" экономической активности в США после пандемии COVID-19, тогда как глава ФРБ Далласа Роберт Каплан считает, что экономике потребуются дополнительные фискальные стимулы, если уровень безработицы продолжит расти.

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер полагает, что восстановление экономики США, вероятно, будет неравномерным, что может создать проблемы для финансовой системы.

В понедельник ФРБ Нью-Йорка сообщил, что со вторника начнет выкупать ETF с привязкой к корпоративным облигациям, имеющим преимущественно инвестиционные рейтинги, в рамках одной из экстренных программ, созданных Федрезервом.

Статданные, обнародованные во вторник, показали, что потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 0,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после подъема на 1,5% в марте, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, темпы инфляции замедлились до минимума с октября 2015 года.

При этом потребительские цены в апреле относительно предыдущего месяца упали на 0,8% в помесячном выражении после снижения на 0,4% в марте. Снижение показателя стало максимальным с 2008 года.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,4% в годовом выражении и снижение на 0,8% в помесячном, сообщает Trading Economics.

В то же время годовые темпы роста стоимости продуктов питания стали максимальными с февраля 2012 года - 3,5%. Рост цен на продукты питания в месячном выражении стал максимальным с февраля 1974 года.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в апреле уменьшились на 0,4% относительно предыдущего месяца после снижения на 0,1% в марте. Это сильнейшее падение показателя за всю историю наблюдений с 1957 года. В годовом выражении индекс увеличился на 1,4%.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 0,2% и повышение второго на 1,7%.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в апреле упал до минимальной отметки за семь лет - с марта 2013 года, говорится в сообщении Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB).

Значение показателя составило 90,9 пункта по сравнению с 96,4 пункта в марте. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до 84,8 пункта, по данным Econoday.

Котировки акций Tesla Inc. (SPB: TSLA) опустились по итогам торгов на 0,2%. Глава компании Илон Маск в понедельник объявил о возобновлении производства автомобилей на предприятии в Калифорнии, несмотря на действующий запрет местных властей.

Акции Hertz Global Holdings Inc. подешевели на 9,1%. Американская компания, занимающаяся прокатом автомобилей, отчиталась об увеличении убытка в первом квартале.

Цена бумаг PNC Financial Services Group (SPB: PNC) Inc. снизилась на 2,1%. Крупнейший акционер BlackRock (SPB: BLK) Inc. сообщил о намерении избавиться от своей 22%-ной доли в американской инвестиционной компании. Бумаги BlackRock подешевели на 7,8%.

Рыночная стоимость американской Chesapeake Energy (SPB: CHK) Corp. упала на 14,9%. Компания, работающая в сланцевой отрасли, предупредила, что ее будущее находится под угрозой, поскольку резкое падение цен на нефть и природный газ значительно ухудшило ее возможности по обслуживанию долга.

Капитализация GrubHub Inc. (SPB: GRUB) подскочила на 29,1% на фоне сообщений СМИ о том, что американская Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. ведет переговоры о приобретении сервиса доставки еды. Акции Uber подорожали на 2,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 457,21 пункта (1,89%) - до 23764,78 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 60,20 пункта (2,05%) и составил 2870,12 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 189,79 пункта (2,06%) - до 9002,55 пункта.

Все три индекса продемонстрировали худшую однодневную динамику с 1 мая. При этом Nasdaq Composite прервал череду повышений, продолжавшуюся в течение шести сессий.

