Нью-Йорк. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы слабо повышаются в начале торгов во вторник, продолжив рост после достижения рекордных уровней накануне на оптимизме инвесторов относительно хода торговых переговоров между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину для подписания первой фазы торгового соглашения встретиться в американском штате Айова. "Мы рассматриваем несколько возможных мест встречи, это может быть и в Айове. Мы обсуждаем место встречи, мне, прежде всего, хотелось бы достичь сделки", - сказал Трамп журналистам. Президент отметил: "Китай очень хочет заключить соглашение, я не люблю рассуждать о сделках до их заключения, но мы достигли значительного прогресса". Ранее стороны планировали встречу на чилийском саммите АТЭС, однако Чили отказалась от его проведения на своей территории.

Ранее из сообщений The Wall Street Journal и Financial Times стало известно, что американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью заключения, возможно уже в ноябре, соглашения в сфере торговли. Источники британской газеты сообщают, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму в $112 млрд, включая одежду, бытовую технику, мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Кроме того, в воскресенье министр торговли США Уилбур Росс, присутствовавший на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, заявил, что американские компании в ближайшее время начнут получать лицензии, необходимые для работы с китайской Huawei. Росс также выразил оптимизм в отношении подписания Вашингтоном и Пекином соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора, отметив, что стороны "проделали значительную часть работы и достигли большого прогресса".

Опубликованные во вторник статданные показали, что дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре упал на 4,5% и составил $52,5 млрд по сравнению с пересмотренным показателем в $55 млрд в предшествующем месяце. Это минимальный показатель за последние пять месяцев. Результат практически совпал со средним прогнозом аналитиков, ожидавших сокращения до $52,4 млрд с объявленного ранее августовского уровня в $54,9 млрд, сообщает MarketWatch.

Акции Uber Technologies Inc. подешевели на 6,3%, после того как американская компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, вновь зафиксировала крупный квартальный убыток из-за высоких расходов на развитие новых проектов. Тем не менее, глава Uber Дара Хосровшахи пообещал вывести компанию на прибыльный уровень к концу 2021 года.

Цена бумаг Allergan Plc растет на 0,1%, поскольку ирландская фармацевтическая компания зафиксировала показатели лучше прогнозов рынка по итогам третьего квартала 2019 года и подтвердила прогноз на год в целом.

Бумаги Chesapeake Energy Corp. упали в цене на 9,6%, после того как нефтегазовая компания отчиталась о большем, чем ожидалось, убытке, и ее выручка сократилась сильнее прогнозов рынка.

Рыночная стоимость Marriott International Inc. снижается на 0,3%, так как международная сеть отелей отчиталась о худшей, чем ожидалось, прибыли в третьем квартале 2019 года и понизила прогнозы на год в целом на фоне ослабления спроса на путешествия.

Капитализация сети супермаркетов Kroger Co. увеличилась на 6,1%, после того как компания объявила о программе обратного выкупа акций на $1 млрд.

Котировки акций американского производителя спортивной одежды Under Armour поднимаются на 0,1% после падения почти на 19% накануне, когда компания подтвердила факт проведения федерального расследования, касающегося ее практик финансовой отчетности.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:49 мск 5 ноября поднялся на 28,70 пункта (0,10%) и составил 27490,81 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,41 пункта (0,01%) - до 3078,68 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 6,31 пункта (0,07%) и составил 8439,51 пункта.

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