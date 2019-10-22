Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 16:08

Нью-Йорк. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы повышаются в ходе торговой сессии во вторник, участники рынка оценивают отчетность компаний.

На текущий момент о результатах отчитались более 19% компаний, входящих в индекс S&P 500. При этом прибыль около 80% из них превзошла ожидания аналитиков, пишет CNBC.

В центре внимания трейдеров также остаются торговые переговоры Вашингтона и Пекина.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в понедельник, что рассчитывает на подписание первой фазы достигнутого с Китаем соглашения в ходе встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре.

В минувшие выходные вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ сообщил, что Китай и США добились "существенного прогресса" в торговых переговорах, заложив основу для заключения предварительной торговой сделки.

По словам аналитиков, вероятность того, что председатель КНР и президент официально подпишут сделку первого этапа в ноябре, возрастает, и это нивелирует существенную часть рисков для мировой экономики.

Рынок также продолжает следить за ситуацией вокруг выхода Великобритании из Европейского союза.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС никогда не примет выход Великобритании из ЕС без соглашения, об этом он сообщил в заявлении Европарламенту, опубликованном во вторник.

В документе отмечается, что в настоящее время Туск ведет консультации с лидерами ЕС по запросу Лондона об отсрочке Brexit. Решение ЕС по этому вопросу ожидается "в ближайшие дни".

Стоимость акций Procter & Gamble растет на 4,14%, поскольку квартальные финпоказатели крупнейшего в мире производителя потребительских товаров превысили прогноз.

Бумаги Hasbro дешевеют на 14,6%. Прибыль и выручка американского производителя детских игрушек не оправдали ожиданий рынка в третьем финансовом квартале на фоне слабости франчайзинговых брендов и торговой неопределенности, которые нивелировали хорошие показатели брендов-партнеров.

Котировки акций Lockheed Martin растут на 0,2%. Компания отчиталась о росте квартальной прибыли и улучшила годовой прогноз.

Бумаги McDonald's дешевеют на 2,6%, поскольку прибыль и выручка компании оказалась хуже ожиданий экспертов.

Акции United Parcel Service снижаются на 4,8%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 16,6%, однако выручка оказалась хуже прогнозов аналитиков.

Стоимость бумаг United Technologies растет на 0,6%. Американский инжиниринговый концерн сократил чистую прибыль в третьем квартале 2019 года, но повысил прогноз скорректированной прибыли в расчете на акцию и увеличил выручку.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:57 мск 22 октября вырос на 11,02 пункта (0,04%) и составил 26838,66 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 5,04 пункта (0,17%) - до 3011,76 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 19,9 пункта (0,24%) и составил 8182,89 пункта.

Ор ко ри*

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