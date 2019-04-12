Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 16:31

Нью-Йорк. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы уверенно растут в пятницу на позитивных статданных из Китая, а также хорошей отчетности банков JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co. за первый квартал.

Китай резко увеличил экспорт в марте 2019 года, сократив при этом объем импорта, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Экспорт в долларовом выражении подскочил на 14,2% относительно марта прошлого года, импорт рухнул на 7,6%.

"Рост китайского экспорта очень воодушевляет, поскольку показывает, что спрос на товары из КНР остается сильным, несмотря на замедление темпов глобального экономического роста", - отмечает аналитик CMC Markets Майк Хьюсон.

"В то же время снижение импорта говорит о сохранении трудностей в китайской экономике", - цитирует эксперта MarketWatch.

Тем временем, объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в марте увеличился в два раза по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,69 трлн юаней ($251,6 млрд), свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны). Эксперты в среднем ожидали менее существенного увеличения кредитования, до 1,25 трлн юаней.

Эти данные показывают, что усилия китайских властей по поддержке роста объемов кредитования, приносят плоды, отмечают аналитики.

Акции JPMorgan прибавляют в цене 4% на торгах в пятницу. Чистая прибыль и выручка крупнейшего банка США по объему активов в первом квартале 2019 года превзошли прогнозы рынка.

Стоимость бумаг Wells Fargo поднялась на 1,6%. Wells Fargo, лидер рынка ипотечного кредитования и второй по капитализации банк США, увеличил чистую прибыль и сократил выручку в первом квартале 2019 года, при этом оба показателя оказались лучше прогнозов.

Сильные результаты банков, особенно крупнейшего банка страны - JPMorgan - указывают на "гибкость американской экономики", отмечает аналитик New England Investment & Retirement Group Том Кеннеди.

Глава JPMorgan Джеймс Даймон заявил в пятницу, что "несмотря на геополитическую неопределенность, экономика США продолжает расти, занятость и зарплаты увеличиваются, инфляция остается умеренной, финансовые рынки - здоровыми, а потребительское и деловое доверие - сильными".

Акции Chevron Corp., объявившей в пятницу о покупке конкурирующей Anadarko Petroleum за $33 млрд, теряют 5,5%. Цена бумаг Anadarko Petroleum взлетела на 32%. Chevron намерена оплатить сделку денежными средствами и акциями: за каждую бумагу Anadarko их владельцы получат по 0,3869 акции Chevron и $16,25. Сумма сделки с учетом долга Anadarko составит порядка $50 млрд.

Стоимость бумаг Walt Disney подскочила почти на 10%. Компания сообщила, что 12 ноября 2019 года запустит в США стриминговый видеосервис Disney+, подписка на который будет стоить $6,99 в месяц, или $69 сразу за год. Это существенно ниже тарифов конкурирующей Netflix, наиболее популярный план которой стоит $13 в месяц, однако Disney+ будет иметь более узкий охват - он сфокусируется на семейных шоу и фильмах.

Акции Netflix теряют в цене около 3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:20 МСК в пятницу поднялся на 219,44 пункта (0,84%) и составил 26362,49 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 17,68 пункта (0,61%) - до 2906 пунктоов.

Nasdaq Composite прибавил 31,97 пункта (0,4%) и составил 7979,33 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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