Этот контент был опубликован 26 декабря 2019 г. 16:30

Нью-Йорк. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы умеренно повышаются в четверг, при этом активность участников рынка остается пониженной, учитывая, что некоторые мировые биржи до сих пор закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на торговых переговорах США и Китая.

Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн в ходе брифинга, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания "первой фазы" торговой сделки. По его словам, в настоящее время обе стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Ранее в этом месяце Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе сказал, что торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов. Трамп ожидает, что промежуточное торговое соглашение между США и Китаем будет подписано до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Bloomberg.

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В интервью Fox Business он назвал торговую сделку с Китаем "грандиозным шагом в правильном направлении".

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 13 тыс., до 222 тыс., минимума за три недели.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составляло 235 тыс., а не 234 тыс., как сообщалось ранее, говорится в отчете министерства труда США.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение показателя на 14 тыс. с объявленного ранее уровня, до 220 тыс.

Акции американской фармацевтической компании Spring Bank Pharmaceuticals Inc. дешевеют на 46,7%, после того как она сообщила о приостановке испытаний препарата для лечения гепатита В. Цена бумаг конкурирующей Spectrum Pharmaceuticals Inc. упала на 55,9%.

В то же время бумаги американской сети розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co. слегка дорожают - на 0,04%, поскольку компания отчиталась о росте продаж в праздничный период на 1-3% в годовом выражении.

Котировки акций американского производителя электромобилей Tesla Inc. поднимаются на 0,5% благодаря повышению их ценового ориентира аналитиком Wedbush.

Акции Boeing Co. потеряли в цене 0,3%. В понедельник компания объявила об отставке главного исполнительного директора авиаконцерна Денниса Мюленбурга, его место с 13 января 2020 года займет нынешний глава совета директоров компании Дэвид Кэлхун.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:43 мск поднялся на 49,70 пункта (0,17%) и составил 28565,15 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 7,21 пункта (0,22%) - до 3230,59 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 24,11 пункта (0,27%) и составил 8977 пунктов.

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