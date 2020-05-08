Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 16:17

Нью-Йорк. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в пятницу после публикации данных министерства труда США об уровне безработицы в стране в апреле.

Число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце рухнуло на 20,5 млн. Безработица в стране подскочила до 14,7% по сравнению с 4,4% в марте.

Оба показатели были рекордными, однако оказались лучше консенсус-прогнозов экспертов. Аналитики в среднем ожидали падения количества рабочих мест на 22 млн и скачка безработицы до 16% из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Trading Economics. По данным The Wall Street Journal, предполагалось, что первый показатель составит 21,5 млн, второй - также 16%.

Накануне министерство труда США сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 2 мая, сократилось до 3,169 млн. Эксперты ожидали падения числа заявок до 3 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Инвесторы также оценивают сообщения о том, что Китай и США подтвердили готовность способствовать выполнению условий первой фазы торгового соглашения, заключенного ранее.

Об этом в пятницу сообщило Минкоммерции КНР по итогам телефонной беседы вице-премьера Госсовета КНР и главы китайской делегации на переговорах с США по торговле Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхазером и министром финансов Стивеном Мнучиным.

Эта новость свидетельствует об ослаблении напряженности между Вашингтоном и Пекином на фоне критики президентом США Дональдом Трампом действий КНР по урегулированию ситуации после вспышки коронавируса, пишет MarketWatch. В среду Трамп заявил, что кризисная ситуация в связи с распространением коронавируса оказалась для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября. "Этого не должно было произойти, - добавил американский лидер. - Это можно было остановить в Китае".

Акции Uber Technologies (SPB: UBER) дорожают на 6,1%. Компания, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, увеличила чистый убыток в первом квартале 2020 года из-за крупных списаний, связанных преимущественно с азиатскими инвестициями. Выручка сервиса такси сократилась на 5%, до $10,87 млрд, сервиса Uber Eats - взлетела на 52%, до $4,68 млрд.

Стоимость владельца американской сети универмагов J.C.Penney Co. повышается на 1,9%. Компания подтвердила сотрудничество с сетью магазинов косметики и парфюмерии Sephora, которая ранее объявила о намерении убрать свои точки из универмагов американской компании.

Капитализация облачного сервиса хранения данных Dropbox Inc. (SPB: DBX) растет на 1,1%. Компания отчиталась о чистой прибыли в $39,3 млн по итогам первого квартала по сравнению с убытком в $7,7 млн годом ранее. Dropbox получил чистую прибыль впервые с IPO в 2018 году. Квартальная выручка компании подскочила на 18% - до $455 млн.

Котировки Herbalife Nutrition Ltd. поднимаются на 10,7%. Чистая прибыль компании в минувшем квартале сократилась до $46 млн, или $0,32 на акцию, с $96 млн, или $0,66 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль выросла до $0,83 с $0,66 на акцию, выручка повысилась до $1,3 млрд с $1,2 млрд в первом квартале 2019 года. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $0,59 на акцию при выручке в $1,2 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 мск поднялся на 253,88 пункта (1,06%) - до 24129,77 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавляет 26,53 пункта (0,92%) и составляет 2907,72 пункта.

NASDAQ Composite вырос на 59,53 пункта (0,66%) - до 9039,19 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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