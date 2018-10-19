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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 16:15 19.10.2018 - 16:15

Нью-Йорк. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы растут в пятницу, рынок реагирует на новости из Китая, власти которого заверили инвесторов в том, что финансовые риски под контролем, несмотря на слабые статданные.

Ровно 31 год назад - 19 октября 1987 года - был зафиксирован самый резкий обвал рынка акций США. В этот день, получивший название "черный понедельник", Dow Jones Industrial Average рухнул на 22,6% - столь существенное падение в процентном выражении в настоящее время означало бы снижение индекса более чем на 5700 пунктов, пишет MarketWatch.

В пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР обнародовало данные о динамике ВВП за третий квартал. Согласно отчету ГСУ, китайская экономика в минувшем квартале выросла на 6,5%, минимальными темпами почти за 10 лет.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны), регулятор рынка ценных бумаг КНР и объединенный регулятор банковского и страхового секторов сделали заявления, в которых заверили инвесторов в стабильности фундамента китайской экономики и финансовой системы.

На этом фоне фондовый рынок КНР вырос в пятницу максимальными темпами за два месяца, восстановившись с самых низких отметок за 4 года.

Заявления китайских регуляторов несколько ослабили беспокойство инвесторов, опасавшихся, что ослабление экономики страны может оказать давление на другие emerging markets, а затем и на развитые рынки, включая США.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Накануне стало известно, что министр финансов США Стивен Мнучин отказался принимать участие в форуме Future Investment Initiative, известном как "Давос в пустыне", который пройдет в Эр-Рияде 23-25 октября.

Согласно данным Национальной ассоциации риэлторов США, опубликованным в пятницу, продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре упали на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,15 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимальным показателем с ноября 2015 года.

В четверг Dow Jones и S&P 500 упали соответственно на 1,3% и 1,4%, а Nasdaq Composite потерял 2,1%. С начала недели Dow Jones прибавил 0,2%, S&P 500 - менее 0,1%, Nasdaq - снизился на 0,2%.

Откат фондового рынка в четверг вызвал у инвесторов вопросы о том, будет ли достаточно сильной корпоративной отчетности, чтобы поддержать подъем индексов к новым максимумам, отмечает управляющий директор по исследованию глобальных рынков FTSE Russell Алек Янг.

"Все понимают, что темпы роста прибылей замедлятся в следующем году, а процентные ставки продолжат расти, - говорит эксперт. - Исторически такой коктейль не был благоприятным для рынка акций".

По его словам, ослабление темпов глобального экономического роста и "ястребиный" настрой Федрезерва являются причинами для беспокойства для участников фондового рынка.

"Я полагаю, есть шансы, что "бычий" тренд на американском рынке акций достиг пика", - отметил А.Янг.

Акции PayPal Holdings Inc. подорожали на 9,2% в ходе торгов в пятницу после улучшения платежным сервисом прогноза на четвертый квартал.

Стоимость бумаг компании DowDuPont опустилась на 0,3%. Компания, образованная в результате слияния двух химических гигантов Dow Chemical Co. и DuPont Co., сообщила, что намерена произвести списание стоимости активов на сумму $4,6 млрд в связи с ухудшением прогнозов прибыли и выручки в сельскохозяйственном подразделении.

Акции American Express, квартальная прибыль которой превзошла прогнозы рынка, прибавляют в цене 3,7%. Компания также улучшила прогноз выручки на текущий год.

Капитализация American International Group опустилась на 2,5%. Американский страховщик сообщил, что его показатели в третьем квартале 2018 года будут включать в себя доналоговые расходы в размере $1,7 млрд, связанные со стихийными бедствиями, включая ураган "Флоренс" и тайфуны в Японии.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:10 МСК в пятницу вырос на 196,79 пункта (0,78%) и составил 25576,24 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 25,97 пункта (0,94%) - до 2794,75 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 92,41 пункта (1,24%) и составил 7577,55 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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