Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 16:16

Нью-Йорк. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в четверг, улучшению настроений инвесторов способствовали сообщения о том, что Китай и США согласились на постепенное снижение пошлин на товары в рамках подготовки торгового соглашения.

За последние две недели американские и китайские переговорщики провели серьезные, конструктивные дискуссии и договорились поэтапно сворачивать пошлины по мере продвижения к заключению сделки, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства торговли КНР Гао Фэна.

По данным The Wall Street Journal, первый этап включает договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мерах по защите интеллектуальной собственности и открытии рынков КНР для американских компаний.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено. Трамп сообщил, что, по условиям соглашения, КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

Предполагалось, что лидеры двух стран подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отказался принимать саммит из-за внутренних проблем в стране. По данным Bloomberg, стороны продолжают обсуждать место и сроки подписания торгового соглашения первого этапа.

Статданные, обнародованные в четверг, указали на более сильное, чем ожидалось, сокращение числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, снизилось на 8 тыс. - с пересмотренных 219 тыс. до 211 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали уменьшения показателя на 3 тыс. - с ранее указанных 218 тыс. до 215 тыс.

Котировки акций Qualcomm Inc., одного из крупнейших в мире производителей полупроводников, подскочили на 7,2% после того, как компания отчиталась о получении прибыли в четвертом финансовом квартале и снижении выручки, которая все же превысила ожидания.

Цена ADR Baidu Inc. поднимается на 9,8%. Китайский интернет-гигант сообщил об убытке в третьем квартале текущего года в связи со списанием, касающимся инвестиций в поставщика туристических услуг Trip.com, однако выручка компании превзошла ожидания экспертов.

Бумаги американского дома моды Ralph Lauren Corp., который отчитался о превысивших ожидания прибыли и выручке во втором финансовом квартале, взлетели на 12,5%.

Цена бумаг фармацевтической компании Teva Pharmaceuticals Ltd. растет на 7,2%. Ее результаты в третьем квартале не оправдали ожиданий рынка, но компания повысила нижнюю границу прогнозируемых диапазонов годовых прибыли и выручки.

Рыночная стоимость PG&E Corp. увеличилась на 3,5%. Калифорнийская генерирующая компания зафиксировала чистый убыток в третьем квартале из-за списаний, однако ее скорректированная прибыль на акцию превзошла ожидания аналитиков.

Акции Coty Inc. дешевеют на 0,5%. Американский производитель косметики и парфюмерии в первом квартале 2020 финансового года получил прибыль впервые за последние семь кварталов, но его выручка продолжила снижаться.

Капитализация исследовательско-аналитической компании Nielsen Holdings Plc упала на 9,2% после того, как она сообщила о планах выделить в отдельную компанию бизнес, отслеживающий предпочтения потребителей.

Акции SeaWorld Entertainment дорожают на 9,5%. Оператор тематических парков объявил о назначении нового генерального директора, им стал Серджио Ривера. Он сменит на этом посту Густаво Анторчу, который подал в отставку в сентябре, пробыв всего семь месяцев во главе компании. Также SeaWorld отчиталась о росте квартальной прибыли, но ее выручка снизилась.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:58 мск поднялся на 209,95 пункта (0,76%) и составил 27702,51 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 17,30 пункта (0,56%) - до 3094,08 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 54,49 пункта (0,65%) и составил 8465,11 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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