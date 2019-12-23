Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 15:56

Нью-Йорк. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы растут в ходе торгов в понедельник и находятся вблизи рекордных максимумов на фоне оптимизма по поводу торговых отношений США и Китая.

Как сообщило министерство финансов КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года.

План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

Ранее в этом месяце Китай и США сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от введения очередного раунда пошлин на китайские товары.

Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье. Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе сказал, что соглашение будет подписано в начале января.

По итогам торгов в пятницу американские фондовые индексы достигли новых рекордных отметок, завершив в плюсе четвертую неделю подряд, в том числе благодаря воодушевляющей экономической статистике.

Министерство торговли США сохранило оценку роста ВВП в третьем квартале 2019 года на уровне 2,1% в пересчете на годовые темпы, показали опубликованные в пятницу статданные. Это совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics. Во втором квартале американский ВВП увеличился на 2%.

Между тем Минторг пересмотрел с повышением оценку роста потребительских расходов в третьем квартале до 3,2% в годовом выражении с ранее объявленных 2,9%.

В понедельник министерство торговли обнародует данные о продажах новых домов в США в ноябре, которые будут опубликованы в 18:00 мск.

Бумаги Boeing прибавляют в цене 3,5%. Компания объявила, что с 13 января 2020 года главным исполнительным директором станет нынешний глава совета директоров компании Дэвид Кэлхун. При этом он останется в составе совета, сообщается в пресс-релизе компании. Нынешний CEO Деннис Мюленбург покидает этот пост и совет директоров немедленно.

Акции Cincinnati Bell дорожают на 32,9%. Американский поставщик телекоммуникационных услуг согласился на предложение о покупке от Brookfield Infrastructure Partners в рамках сделки стоимостью около $2,6 млрд. Бумаги Brookfield Infrastructure Partners снижаются на 1,3%.

Цена бумаг Sarepta Therapeutics растет на 6,1% на новостях о том, что фармацевтическая компания заключила лицензионное соглашение с Roche Holding AG.

Акции 3M укрепляются на 0,9% после того, как JPMorgan улучшил рекомендацию по бумагам компании, выпускающей более 50 тыс. наименований различных товаров.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:44 мск вырос на 85,88 пункта (0,3%) и составил 28549,97 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 5,24 пункта (0,16%) - до 3226,46 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 15,96 пункта (0,18%) и составил 8940,92 пункта.

В начале торгов индексы S&P 500 и Nasdaq обновили сессионные максимумы.

ор ак ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!