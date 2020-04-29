Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 16:35

Нью-Йорк. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы активно растут в ходе торгов в среду на оптимистичных данных об исследованиях экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанного американской биотехнологической компанией Gilead Sciences.

Gilead сообщила, что в результате третьей фазы открытого тестирования препарата remdesivir на пациентах в тяжелом состоянии были выявлены одинаковые результаты как у тех, кто принимал лекарство в течение пяти дней, так и у тех, кто проходил 10-дневный курс лечения.

Как минимум 52% участников исследования были выписаны из больницы после 14 дней лечения, при этом сообщается о "клиническом выздоровлении" по меньшей мере 53% из этих пациентов.

За несколько минут до выхода этих данных Gilead также сообщила, что результаты проводимых на правительственном уровне клинических исследований эффективности remdesivir для тяжелобольных пациентов с COVID-19 соответствуют основной конечной цели. Акции Gilead дорожают на 2,8%.

Трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и оценивают результаты компаний.

Двухдневное заседание ФРС завершится в среду, после чего председатель Федрезерва Джером Пауэлл проведет брифинг.

Подавляющее большинство экспертов ожидает, что Федрезерв сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. В марте американский центробанк дважды экстренно понизил ставку - первый раз на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 1-1,25% годовых, второй раз - сразу на процентный пункт, до 0-0,25% годовых.

Опубликованные в среду статданные показали, что ВВП США в первом квартале упал впервые за 6 лет. Экономика США в первом квартале рухнула на 4,8% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете министерства торговли США. Снижение произошло впервые с января-марта 2014 года, когда ВВП сократился на 1,1%. При этом оно стало максимальным с четвертого квартала 2008 года (минус 8,4%).

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное падение: респонденты Trading Economics предполагали спад на 4%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 3,5%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в первом квартале сократились на 7,6% в пересчете на годовые темпы. Это рекордное снижение с 1980 года.

Объем экспорта в январе-марте упал на 8,7%, импорт рухнул на 15,3%.

Акции Boeing Co. дорожают на 4,7%. Американский концерн, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в первом квартале 2020 года получил чистый убыток хуже прогноза, однако свободный денежный поток (free cash flow) оказался лучше ожиданий.

Котировки акций Alphabet Inc. растут на 8%. Холдинговая компания Google увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2020 года благодаря высокому спросу на ее сервисы в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Бумаги других технологических гигантов также дорожают: акции Facebook прибавляют в цене 5,9%, Amazon - 1,8%, Apple - 3%.

Цена бумаг General Electric растет на 0,6%. Выручка GE упала на 8% в первом квартале из-за сокращения доходов в сфере выпуска комплектующих для авиации. Компания сократит операционные расходы более чем на $2 млрд, а также зарезервирует денежные средства в размере $3 млрд, чтобы смягчить негативные последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Бумаги Advanced Micro Devices дешевеют на 3,4%. Американский производитель микрочипов понизил прогноз выручки на 2020 год, отметив ожидаемое снижение потребительского спроса в условиях пандемии коронавируса. При этом компания увеличила прибыль и выручку в первом квартале.

Акции Starbucks снижаются на 1,1%. Компания, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, объявила о снижении чистой прибыли и выручки во втором финансовом квартале на фоне первого почти за 11 лет сокращения глобальных сопоставимых продаж в условиях пандемии коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:07 мск поднялся на 430,34 пункта (1,79%) - до 24531,89 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 58,02 пункта (2,03%), составив 2921,41 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 214,71 пункта (2,49%) - до 8822,44 пункта.

ор аш ав*

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