Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 16:51

Нью-Йорк. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы растут в среду, аппетит инвесторов к риску увеличился на оптимизме в отношении событий в Гонконге и Великобритании.

Позитивный тон задали новости из Гонконга: глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила об официальном отзыве законопроекта об экстрадиции, спровоцировавшего масштабные акции протеста.

Массовые протесты в Гонконге длятся уже три месяца, и требования протестующих стали более широкими. Несмотря на то, что власти страны готовы удовлетворить лишь одно из пяти основных требований, заявление Кэрри Лэм дало повод для оптимизма инвесторам, опасающимся, что позиции Гонконга, как глобального финансового центра, могут пошатнуться, пишет MarketWatch. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng в среду подскочил на 3,9%.

Тем временем, события в Великобритании показывают, что ее парламент по-прежнему хочет избежать выхода страны из Евросоюза без соглашения (no-deal Brexit).

Как сообщалось, депутаты британского парламента проголосовали за то, чтобы в среду рассмотреть законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет добиваться организации внеочередных выборов, если парламент одобрит закон, призванный исключить вариант "жесткого" Brexit.

"Оптимизм в отношении политический событий вернул инвесторам аппетит к риску после падения фондового рынка США накануне", - отмечает аналитик ActivTrades Пьер Вейрэ.

Среди лидеров роста в среду - акции Intel, прибавляющие в цене 2,8%, United Technologies (+1,5%), Cisco (+1,1%), Chevron (+1,4%) и Nike (+1,8%).

Акции United Airlines прибавляют в цене 0,6% на торгах в среду. Авиакомпания подтвердила прогнозы на третий квартал, несмотря на ожидаемое снижение спроса на авиаперевозки в Китае.

Тем временем, JetBlue Airways понизила прогноз для ключевого финансового показателя - выручки в расчете на единицу воздушной перевозки (перемещение каждого доступного пассажирского кресла на расстояние в 1 милю), отметив, в частности, последствия урагана "Дориан". Этот показатель снизится на 2% в третьем квартале или, в лучшем случае, будет стабильным, прогнозируют в JetBlue. Стоимость акций упала на 5,4%.

Стоимость бумаг Starbucks Corp. упала на 3,7% после того, как сеть кофеен ухудшил прогноз прибыли на 2020 финансовый год.

Акции Michaels Cos. взлетели в цене на 18% благодаря сильной отчетности сети магазинов декоративно-прикладного искусства за второй финансовый квартал, а также позитивному прогнозу на весь фингод.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:20 мск в среду вырос на 156,05 пункта (0,6%) и составил 26274,07 пункта

Standard & Poor's 500 поднялся к этому времени на 18,16 пункта (0,62%) - до 2924,43 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 58,92 пунктов (0,75%) - до 7933,08 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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