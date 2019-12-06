Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 16:12

Нью-Йорк. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы уверенно повышаются в начале торгов в пятницу после публикации статданных по рынку труда США, которые оказались лучше прогнозов аналитиков.

Безработица в США в ноябре снизилась до 3,5%, что является минимальным уровнем с декабря 1969 года, по сравнению с октябрьскими 3,6%.

Число рабочих мест в экономике США увеличилось на 266 тыс. человек, что стало максимальным повышением с января.

Аналитики в среднем не ожидали изменения уровня безработицы и прогнозировали повышение числа рабочих мест на 180 тыс., сообщает MarketWatch.

Согласно пересмотренным данным, в октябре их количество выросло на 156 тыс., а не на 128 тыс., как было объявлено ранее.

Гораздо лучшая, чем ожидалось, статистика по рынку труда усиливает надежды на ускорение темпов глобального экономического роста, отмечает Алек Янг, управляющий директор по исследованию глобальных рынков в FTSE Russell. Также, по словам Янга, она придает инвестором больше уверенности в условиях сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях США и Китая.

Министерство торговли КНР сообщило накануне, что переговоры с США движутся "в соответствии с намеченным курсом", представители Вашингтона и Пекина продолжают "тесное взаимодействие".

Официальный представитель Минторга Китая Гао Фэн подчеркнул при этом, что "соглашение по первому этапу сделки должно будет включать в себя снижение соответствующих пошлин".

Напряженность между США и Китаем усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

Тем не менее, у инвесторов сохраняется надежда, что две страны заключат промежуточную торговую сделку до планируемого Штатами повышения пошлин на очередную порцию китайских товаров 15 декабря, пишет MarketWatch.

Как стало известно в пятницу, власти Китая начали обрабатывать заявки местных компаний, рассчитывающих получить освобождение от пошлин на импортируемые из США сельхозтовары, включая соя-бобы и свинину.

Китайские компании закупили в Штатах некоторый объем продукции в соответствии с потребностями КНР, и Минфин намерен освободить от пошлин эти товары, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление китайского Минфина.

Ранее Пекин уже провел несколько раундов предоставления послаблений для импортеров американской сельхозпродукции.

Акции American Outdoor Brands Corp. (AOBC), владеющей компанией по производству оружия Smith & Wesson, дорожают на 0,4%, поскольку компания отчиталась о превысившей ожидания выручке во втором финансовом квартале на фоне роста спроса на огнестрельное оружие в США во второй половине 2019 года.

Котировки акций Facebook Inc. поднимаются на 0,6% на сообщениях СМИ о том, что компания, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, ведет переговоры об аренде здания на Манхэттене в рамках соглашения, которое может сделать Facebook одним из крупнейших в Нью-Йорке корпоративных арендаторов. Компания интересуется помещением площадью около 65 тыс. квадратных метров в здании Farley Building, где расположен офис почтовой службы США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В то же время бумаги Uber Technologies Inc. дешевеют на 0,9% после того, как компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, выпустила отчет о безопасности своих поездок в США за 2017 и 2018 годы, в котором сообщается, что в прошлом году во время поездок было зафиксировано более 3 тыс. сексуальных домогательств.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск в пятницу вырос на 271,03 пункта (0,98%) и составил 27948,82 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 26,80 пункта (0,86%) - до 3144,23 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 79,36 пункта (0,93%) и составил 8650,06 пункта.

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