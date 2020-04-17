Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 16:04

Нью-Йорк. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США повышаются в пятницу на сообщении медицинского издания Stat об успешном испытании разработанного американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences (SPB: GILD) экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции.

Stat ссылается на видео, сделанное одним из исследователей медицинского центра Чикагского университета, участвующим в тестировании препарата remdesivir. В нем говорится, что большинство пациентов, проходивших лечение, были выписаны из больницы, лишь двое скончались.

Всего Чикагский университет взял на лечение 125 пациентов, у большинства из которых болезнь протекала в тяжелой форме, согласно Stat.

В то же время, представитель Чикагского университета отметил, что делать какие-либо выводы на основе этих результатов преждевременно.

"Частичные данные о продолжающихся клинических исследованиях по определению неполные, и на их основе не должны делаться выводы о безопасности или эффективности потенциального способа лечения", - приводит его слова MarketWatch.

Оптимизм инвесторов также связан с заявлением президента США Дональда Трампа, который считает, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для возвращения экономической активности в стране в нормальное русло.

"Наша экспертная группа согласилась, что следующим полем битвы в нашей войне вновь станет открытие Америки. И мы занимаемся именно этим - мы открываем нашу страну, и мы должны сделать это - Америке необходимо быть открытой", - сказал Трамп в четверг на брифинге в Белом доме.

Он отметил, что власти штатов, в которых ситуация с коронавирусом COVID-19 не представляет опасности, могут при желании начать поэтапное возобновление экономической деятельности уже с пятницы.

Акции Gilead Sciences в пятницу дорожают на 10%.

Котировки Boeing Co. (SPB: BA) повышаются на 9,2% после падения на 8% накануне. В четверг вечером авиастроительный концерн сообщил, что со следующей недели начнет восстанавливать производство широкофюзеляжных коммерческих лайнеров на предприятиях в районе залива Пьюджет-Саунд в штате Вашингтон, работа которых была приостановлена из-за коронавируса.

Стоимость Procter & Gamble Co. (SPB: PG) растет на 1%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2020 финансового года. При этом рост продаж P&G в США стал лучшим за несколько десятилетий.

Бумаги Altria Group (SPB: MO) Inc., одной из крупнейших табачных компаний мира, дорожают на 2,7%. Компания объявила в пятницу о том, что главный исполнительный директор и председатель Говард Уиллард ушел в отставку с 14 апреля. Новым CEO был назначен главный финансовый директор Билли Гиффорд. Совет директоров возглавил Томас Фаррелл, который ранее был независимым председательствующим директором.

Помимо этого, Altria заявила, что Уиллард, у которого ранее диагностировали коронавирус, идет на поправку.

Стоимость Ford Motor Co. (SPB: F) растет на 6,3%. По предварительным данным компании, в первом квартале она получила чистый убыток в $2 млрд и выручку в $34 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали чистую прибыль на уровне $278,3 млн при выручке в $35,4 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:43 мск поднялся на 500,79 пункта (2,13%) - до 24038,47 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 52,02 пункта (1,86%), составив 2851,57 пункта.

Значение Nasdaq Composite повысилось на 77,01 пункта (0,9%) - до 8609,37 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

мй ко ри*

SPB$#&: BA, F, GILD, MO, PG

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!