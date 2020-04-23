Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 17:00

Нью-Йорк. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы слегка повышаются в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают отчетность крупных компаний и еженедельные данные о числе заявок на пособие по безработице в США.

По итогам торгов в среду индексы США выросли впервые за три дня благодаря стабилизации цен на нефть и оптимистичной отчетности ряда компаний. Позитивной для рынка также стала новость о принятии в Сенате законопроекта о помощи американскому бизнесу и системе здравоохранения почти на $500 млрд.

Как следует из отчета министерства труда США, опубликованного в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 4,427 млн.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 5,237 млн. Ранее было объявлено о том, что показатель составлял 5,245 млн.

Эксперты ожидали меньшего падения числа заявок до 4,2 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Как отмечает The Wall Street Journal, общее число американцев, обратившихся за пособием по безработице с момента начала приостановки работы предприятий из-за коронавируса в середине марте, превысило 26 млн.

По прогнозу Oxford Economics, количество рабочих мест в стране из-за пандемии сократится 27,9 млн, из которых 8-10 млн в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность и строительство.

Экономисты ожидают, что уровень безработицы в США вырастет до 15-20%, пишет MarketWatch.

Сенат на этой неделе единогласно принял законопроект о выделении почти $500 млрд для помощи американскому бизнесу и системе здравоохранения. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сказала, что законопроект будет одобрен в четверг.

Наибольшая часть финансирования, $310 млрд, как ожидается, пойдет на поддержку программы кредитования малого бизнеса Paycheck Protection Program (PPP), деньги в рамках которой закончились на прошлой неделе. Ранее власти выделяли на эту программу $350 млрд.

Кроме того, власти США предоставили финансовую помощь в форме субсидий общей суммой $3,29 млрд более 755 тыс. небольших компаний по всей стране, а также выдали кредиты в объеме $5,57 млрд почти 27 тыс. компаний, показали данные Управления по делам малого бизнеса США (Small Business Administration, SBA), опубликованные на этой неделе.

Средний размер субсидий составляет $4360, согласно анализу данных, проведенному The Wall Street Journal. Размер одобренных кредитов в среднем составляет $206,801 тыс. Субсидии и кредиты предусмотрены в рамках реализуемых SBA программ Economic Injury Disaster Loan и EIDL Advance, которые не входят в более широкую программу кредитования малого бизнеса PPP.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на нефтяном рынке после очередного обвала котировок. Цены на нефть уверенно растут в ходе торгов в четверг, после того как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.

Акции Blackstone Group Inc. дорожают на 2,6%. Крупнейшая в мире управляющая компания в области альтернативных инвестиций, зафиксировала чистый убыток в первом квартале 2020 года, списав часть стоимости инвестиционного портфеля из-за падения мировых рынков в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Цена бумаг Union Pacific (SPB: UNP) Corp. подскочила на 6,1%. Американская железнодорожная компания увеличила прибыль и сократила выручку в первом квартале 2020 года, при этом оба показателя превысили прогнозы аналитиков.

Бумаги Eli Lilly & Co. прибавили в цене около 3%. Американская фармацевтическая компания отчиталась о лучших, чем ожидалось, прибыли и выручке в первом квартале, а ее годовой прогноз в целом соответствовал ожиданиям аналитиков.

В то же время акции Target Corp. дешевеют на 3,3%. Компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, сообщила, что увеличила сопоставимые продажи с начала апреля более чем на 5% в годовом выражении благодаря почти четырехкратному росту онлайн-продаж, который компенсировал падение продаж в физических магазинах. Однако Target по-прежнему ожидает, что на ее прибыльность негативно повлияют такие факторы, как сдвиг спроса в пользу товаров с более низкой маржинальностью, списания товарно-материальных запасов и инвестиции в заработные платы и пособия.

Котировки акций конкурирующей Walmart (SPB: WMT) Inc снижаются на 0,9%.

Рыночная стоимость Hershey Co. (SPB: HSY) опустилась на 3,4%, поскольку американский производитель шоколада сообщил о падении чистой и скорректированной прибыли в первом квартале текущего года и слабом росте выручки. При этом результаты не оправдали ожиданий аналитиков.

Капитализация оператора казино Las Vegas Sands (SPB: LVS) Corp. выросла на 9,2% на фоне повышения рейтинга и целевой цены акций компании аналитиками J.P. Morgan и Deutsche Bank. Компания зафиксировала падение выручки на 51% в первом квартале 2020 года в связи с ограничениями, введенными на фоне пандемии коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:57 МСК поднялся на 139,79 пункта (0,60%) - до 23615,61 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 19,99 пункта (0,71%), составив 2819,30 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 70,46 пункта (0,83%) - до 8565,84 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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