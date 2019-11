Нью-Йорк. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов во вторник, инвесторы ждут новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем, а также решения президента Дональда Трампа относительно введения импортных пошлин на европейские автомобили.

В ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка, которое состоится позднее во вторник, Трамп, как ожидается, представит обновленную информацию о торговой политике США и переговорах между Пекином и Вашингтоном.

Американский президент может объявить на этой неделе, что откладывает принятие решения о пошлинах на машины из Европейского союза, вероятнее всего, на полгода, сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. Однако, добавил собеседник издания, всегда существует неопределенность вокруг окончательного решения Трампа, когда речь заходит о торговле и пошлинах.

"Трейдеры испытывают осторожный оптимизм, именно поэтому акции растут", - отмечает аналитик CMC Markets UK Дэвид Мэдден.

На прошлой неделе Трамп заявил, что переговоры с Китаем движутся "очень хорошо", но назвал "некорректной" информацию, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это. Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявляла китайская сторона.

Акции Kemet Corp. подорожали на 12,3% на фоне новостей о том, что тайваньский производитель электронных компонентов Yageo Corp. планирует приобрести американского конкурента за $1,8 млрд. Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, завершится во второй половине 2020 года.

Цена бумаг Craft Brew Alliance Inc. взлетела на 121,4%, после того как крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev) сообщила, что планирует купить не принадлежащую ей долю акций производителя крафтового пива в размере около 70% по цене $16,5 за акцию. На текущий момент AB InBev владеет долей в Craft Brew Alliance в размере 31,2%. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2020 году.

Бумаги Amazon.com Inc. дорожают на 0,2% на сообщении, что крупнейший в мире интернет-ритейлер планирует открыть новую сеть супермаркетов, которая будет существовать отдельно от принадлежащих компании сетей Whole Foods и Amazon Go. Компания разместила вакансии в поисках сотрудников "первого магазина Amazon" в округе Вудленд-Хиллз в Лос-Анджелесе, сообщили американские СМИ. Представитель Amazon подтвердила эту информацию и сообщила, что магазин откроется в 2020 году.

Котировки акций Tyson Foods Inc. растут на 4,7%, несмотря на то, что американский производитель питания сократил чистую прибыль почти на треть в четвертом финансовом квартале, в частности, из-за пожара на одном из его крупнейших предприятий по переработке говядины.

Акции жилищно-строительной компании D.R. Horton Inc. прибавили в цене 2,4%, так как она отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в четвертом финансовом квартале и дала благоприятный прогноз выручки на 2020 год.

Рыночная стоимость Dean Foods Co., крупнейшего в США производителя молочной продукции, поднимается на 2,3%, после того как компания подала добровольное прошение о защите в рамках кодекса США о банкротстве.

Капитализация CBS Corp. уменьшилась на 3,6%. Медиакомпания отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли в третьем квартале, но ее выручка не оправдала прогнозов.

Котировки акций Advance Auto Parts Inc. упали на 7,6%. Прибыль и выручка ритейлера автомобильных запчастей превзошли прогнозы в третьем квартале, но сопоставимые продажи оказались хуже ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:52 мск во вторник вырос на 42,07 пункта (0,15%) и составил 27733,56 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 8,48 пункта (0,27%) - до 3095,49 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 23,41 пункта (0,28%) и составил 8487,69 пункта.

