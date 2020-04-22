Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 17:28

Нью-Йорк. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США повышаются в среду после снижения в течение двух предыдущих сессий на фоне попыток нефтяного рынка стабилизироваться после падения.

Росту оптимизма инвесторов в том числе способствует новость о том, что Сенат Конгресса США единогласно принял законопроект о помощи американскому бизнесу и системе здравоохранения почти на $500 млрд.

Наибольшая часть финансирования, $310 млрд, как ожидается, пойдет на поддержку программы кредитования малого бизнеса Paycheck Protection Program (PPP), деньги в рамках которой закончились на прошлой неделе. Ранее власти выделяли на эту программу $350 млрд.

Программа PPP покрывает расходы небольших компаний, подрядчиков и индивидуальных предпринимателей на выплату заработной платы, чтобы помочь им выжить в период кризиса.

Распродажа на рынке на этой неделе связана с существенным падением нефтяного рынка из-за сокращения спроса. Инвесторы обеспокоены значительным ущербом для экономики из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Президент США Дональд Трамп сказал, что возобновление работы американской экономики является лучшим способом решить проблему рухнувших цен на нефть.

"Самое действенное - это возобновить работу экономики страны... Это - намного эффективнее других мер", - сказал он на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о том, что еще он может предпринять для решения проблемы с нефтью.

Трамп также сказал, что 20 штатов США уже готовятся к перезапуску экономики после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Тем временем инвесторы анализируют отчеты компаний, чтобы оценить, как последствия коронавируса сказываются на их финансовых показателях.

Котировки акций Delta Air Lines растут на 0,4%, хотя американская авиакомпания отчиталась о получении квартального убытка в первый раз более чем за пять лет из-за негативных последствий пандемии коронавируса для туристической отрасли.

Капитализация Baker Hughes снижается на 1%. Американская нефтесервисная корпорация в первом квартале зафиксировала чистый убыток на фоне обвала нефтяных цен.

Акции Kimberly-Clark прибавляют в цене 1,3%. Американский производитель потребительских товаров увеличил выручку в первом квартале 2020 года на 8% - до $5 млрд, благодаря резко возросшему спросу на выпускаемую компанией бумажно-гигиеническую продукцию.

Акции Texas Instruments дорожают на 3,6% в ходе предварительных торгов. Разработчик и производитель полупроводниковой продукции сократил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2020 года, но оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Цена бумаг Snap Inc. растет на 22,7%. Владелец приложения Snapchat сообщил о превысившем ожидания росте выручки и количества подписчиков в первом квартале.

Бумаги HCA Healthcare дорожают на 0,7%, хотя одна из крупнейших в США сетей больниц значительно сократила прибыль в первом квартале из-за падения числа пациентов в своих медицинских учреждениях.

Акции Expedia Group повышаются на 6,7%. Онлайн-турагентство ведет переговоры о продаже доли инвестиционным компаниям Silver Lake и Apollo Global Management на фоне проблем с бизнесом в связи с запретами на поездки из-за пандемии коронавируса.

Акции AT&T прибавляют в цене 0,3%, хотя результаты американской телекоммуникационной компании в первом квартале 2020 года не оправдали ожиданий аналитиков на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, оказавшей негативное влияние на ее медиа-бизнес.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:10 МСК поднялся на 398,37 пункта (1,73%) - до 23417,25 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 47,71 пункта (1,74%), составив 2784,27 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 154,38 пункта (1,9%) - до 8417,61 пункта.

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