Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 16:51

Нью-Йорк. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США повышаются в начале торгов в четверг, после того как Федеральная резервная система (ФРС) обнародовала новые программы кредитования и расширила уже существующие в попытке предоставить экономике финансовую поддержку в размере $2,3 трлн на фоне пандемии коронавируса.

В заявлении председателя ФРС Джерома Пауэлла говорится, что американский ЦБ пытается "обеспечить столько поддержки и стабильности, сколько мы можем" в период текущего кризиса.

ФРС создаст механизм поддержки фонда кредитования в размере $350 млрд, являющего частью пакета мер стимулов общей суммой $2 трлн, одобренного в марте.

Также регулятор создаст новый фонд кредитования Main Street Lending Fund в размере $600 млрд для помощи компаниям среднего размера. План заключается в предоставлении компаниям кредитов на четыре года с отсрочкой основной суммы и процентов на год. Кредиты будут выдавать банки, которые будут оставлять у себя 5% кредита, а остальное продавать ФРС.

В рамках еще одного механизма Федрезерв будет покупать краткосрочные облигации на сумму до $500 млрд напрямую у штатов, округов и городов.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 6,606 млн.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло максимальные в истории 6,867 млн, говорится в отчете министерства труда США. Ранее было объявлено о том, что показатель равнялся 6,648 млн.

Эксперты ожидали гораздо более значительного падения числа заявок: респонденты Trading Economics предполагали в среднем сокращения до 5,25 млн, MarketWatch - до 6 млн, Financial Times - до 5,5 млн, The Wall Street Journal - до 5 млн.

Цены производителей в США (индекс PPI) в марте снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,4%, сообщает Trading Economics.

Подъем индекса PPI относительно марта прошлого года составил 0,7% - это минимальные темпы с сентября 2016 года. Между тем показатель превзошел ожидания аналитиков, в среднем прогнозировавших повышение на 0,5%.

В среду Федрезерв опубликовал протокол двух экстренных заседаний, состоявшихся в марте.

Согласно протоколу, руководители ФРС увидели угрозу резкого спада экономической активности и ухудшения рыночных условий в США, что подтолкнуло их к двум снижениям ставки в прошлом месяце, а также запуску ряда программ с целью ограничения негативных последствий пандемии коронавируса для американской экономики.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс заявил, что кризис, вызванной пандемией коронавируса, нанесет значительный ущерб экономике США во втором квартале. По его словам, вне зависимости от дальнейшего развития событий экономика страны, которая, как он надеется, сможет быстро восстановиться за счет поддержки со стороны ФРС и правительства США, будет выглядеть по-другому и, вероятно, ослабнет.

Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин также сказал, что спад экономики США в связи с последствиями коронавируса будет "глубоким", добавив, что "его длительность, разумеется, нельзя достоверно просчитать".

Акции энергетических компаний дорожают в четверг на фоне роста цен на нефть в ожидании решения ОПЕК+ относительно перспектив снижения нефтедобычи. Цена бумаг Apache Corp. взлетела на 24,5%, Marathon Oil - на 9,1%. Бумаги Exxon Mobil и Chevron прибавляют в цене по 2,8%.

Также, несмотря на повышение нефтяных цен, дорожают бумаги авиакомпаний. Котировки акций United Airlines Holdings подскочили на 19,1%, American Airlines - на 14,1%, Southwest Airlines - на 7,1%, Delta Air Lines - на 9,4%, Alaska Air - на 13,1%.

Цена бумаг Starbucks Corp. растет на 1,6%. Компания, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, спрогнозировала падение скорректированной прибыли во втором квартале текущего финансового года более чем на 47% по сравнению с прошлым годом из-за вспышки коронавируса.

Рыночная стоимость Walt Disney Co. увеличилась на 5,7%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа сообщила, что число платных подписчиков стримингового сервиса Disney+ во всем мире превысило отметку в 50 млн спустя пять месяцев после его запуска.

Капитализация General Electric поднимается на 3,1%. Американский промышленный конгломерат отозвал прогноз финансовых показателей на 2020 год, а также сообщил, что его скорректированная прибыль на акцию в первом квартале будет "существенно ниже", чем предполагалось ранее, тогда как свободный денежный поток будет на уровне прежних оценок.

В то же время акции Costco Wholesale Corp. дешевеют на 1.1%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов сообщил о росте сопоставимых продаж в марте на 9,6%, но показатель оказался хуже, чем прогнозировали аналитики Уолл-стрит.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:57 МСК поднялся на 533,96 пункта (2,28%) - до 23967,53 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 58,02 пункта (2,11%), составив 2808 пунктов.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 129,18 пункта (1,60%) - до 8220,08 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ва ко *

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!