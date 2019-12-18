Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 16:05

Нью-Йорк. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы умеренно растут в ходе торгов в среду, инвесторы в том числе оценивают пессимистичные результаты и прогноз FedEx.

Индексы завершили предыдущие торги на новых рекордных максимумах благодаря позитивным экономическим данным и оптимизму по поводу перемирия в торговой войне США и Китая.

В центре внимания рынка также находится начавшееся в среду заседание Палаты представителей США, кульминацией которого, как ожидается, станет голосование по импичменту президенту США Дональду Трампу.

Если не произойдет непредвиденных событий, то демократическое большинство в нижней палате Конгресса поддержит две статьи импичмента Трампу, представляющему Республиканскую партию, и он, таким образом, станет третьим по счету президентом в американской истории, импичмент в адрес которого поддержали члены Палаты представителей. До него это были Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998-1999 годах.

Американские СМИ сообщали, что дебаты в Палате представителей в среду могут продлиться шесть часов. Эти шесть часов будут разделены между двумя партиями и контролироваться руководителями юридического комитета Палаты представителей.

Голосование по этому вопросу в Сенате, вероятно, состоится уже в следующем месяце.

Поддержку рынку продолжает оказывать оптимизм относительно торговой сделки США и Китая.

На прошлой неделе Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Штаты также согласились сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

В то же время давление на фондовые индексы оказывают акции FedEx, которые дешевеют на 8,8%. Одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний понизила прогноз прибыли на текущий фингод, объяснив это более слабой, чем ожидалось, выручкой в каждом из сегментов ее бизнеса, а также растущими расходами.

Согласно новому прогнозу FedEx, ее прибыль в 2020 фингоду, завершающемся в мае, составит $10,25-11,5 на акцию. Ранее компания ожидала, что этот показатель составит $11-13 на акцию. Результаты компании за второй финансовый квартал не оправдали ожиданий экспертов.

Бумаги JPMorgan Chase & Co. снижаются на 0,25%. Компания наряду еще с 11 банками договорилась выплатить в общей сложности $250 млн для урегулирования дела о манипулировании ценами на облигации, выпущенные ипотечными компаниями Fannie Mae и Freddie Mac.

Акции Cigna Corp. укрепляются на 2,3%. Американский страховщик договорился о продаже одного из своих подразделений компании New York Life за $6,3 млрд.

Цена бумаг Leidos Holdings растет на 3,9%. Оборонная компания сообщила, что купит фирму Dynetics, специализирующуюся на прикладных исследования и решениях в области национальной безопасности, за $1,65 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:54 мск вырос на 26,28 пункта (0,09%) и составил 28293,44 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 5,67 пункта (0,18%) - до 3198,19 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 6,62 пункта (0,07%) и составил 8829,97 пункта. В первые минуты торгов индекс достиг нового рекордного значения.

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