Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 16:29 21.05.2018 - 16:29

Нью-Йорк. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы растут в понедельник, Dow Jones Industrial Average прибавляет более 300 пунктов.

Инвесторы положительно реагируют на новости об итогах очередного раунда торговых переговоров США и Китая.

В минувшие выходные представители США и КНР заявили об успехе очередного раунда переговоров, на этот раз проходивших в Вашингтоне. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ сообщил, что стороны согласились принимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами, включая противодействие росту торговых тарифов.

США и Китай "поставили торговую войну на паузу", заявил в воскресенье американский министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, Вашингтон и Пекин действительно отказались от идеи взаимного повышения торговых тарифов и продолжают работать над деталями соглашения между двумя странами.

Китай согласился увеличить закупку американских товаров, однако соглашения об определенном объеме сокращения торгового дефицита достигнуто не было, пишет MarketWatch.

Котировки акций всех 30 компаний индекса Dow Jones поднимаются в ходе торгов, также растут индикаторы всех 11 ключевых отраслевых групп индекса S&P 500.

Акции Caterpillar Inc. подорожали в ходе торгов на 3%, нивелировав падение с 16 февраля, когда США заявили о планах введения повышенных тарифов на импорт стали и алюминия.

"Очевидно, что это не конец торгового спора, особенно учитывая огромный разрыв в торговле, существующий между сторонами, а также отсутствие деталей в соглашении Вашингтона и Пекина, - отмечает аналитик London Capital Group Джаспер Лоулер. - Однако можно говорить о том, что прошедшие переговоры вселяют надежду".

Внимание трейдеров в понедельник направлено на выступления ряда представителей Федеральной резервной системы (ФРС). Так, на 21 мая назначены выступления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты, а также председателей ФРБ Филадельфии и ФРБ Миннеаполиса Патрика Харкера и Нила Кашкари.

Стоимость бумаг регионального банка MB Financial Inc. выросла в ходе торгов на 13,6% на информации о том, что Fifth Third Bancorp приобретет MB Financial в рамках сделки объемом $4,7 млрд.

Акции Fifth Third Bancorp подешевели на 7,3%.

Цена бумаг General Electric (GE) увеличилась на 3,7%. GE в понедельник объявил об объединении подразделения транспортного машиностроения GE Transportation с поставщиком оборудования, программного обеспечения и услуг для железнодорожного транспорта Wabtec Corp. GE получит $2,9 млрд в денежной форме в результате сделки, говорится в совместном пресс-релизе сторон. Холдинг и его акционеры будут контролировать 50,1% объединенной компании.

Стоимость акций Wabtec поднялась на 4,9%.

Бумаги Tesla Inc. подорожали на 3,7% на сообщениях главы компании Илона Маска о характеристиках обновленной версии автомобиля Model 3.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15 МСК в понедельник вырос на 318,07 пункта (1,29%) и составил 25033,16 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 22,14 пункта (0,82%) - до 2735,11 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 66,64 пункта (0,91%) и составил 7420,97 пункта.

