Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 7:17

Нью-Йорк. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Американский рынок акций резко упал в пятницу на фоне решения президента США Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

Dow Jones Industrial Average завершил снижением шестую неделю подряд, что является самым длительным периодом падения индикатора с июня 2011 года. Dow Jones потерял за неделю 3%, S&P 500 - 2,6%, Nasdaq Composite - 2,4%.

В мае Dow Jones упал на 6,7%, S&P 500 - на 6,6%, Nasdaq - на 7,9%. Майское снижение фондового рынка США стало наихудшим для этого месяца с 2010 года, пишет MarketWatch.

Трейдеры крайне негативно восприняли заявление Трампа о том, что с 10 июня Штаты вводят 5%-ную пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

"Пошлина будет действовать до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - заявил Трамп.

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент США.

Тем временем, Китай в пятницу объявил о намерении создать собственный "черный список" иностранных организаций, действия которых могут нарушать "законные права и интересы" китайского бизнеса.

Китай разработает механизм, с помощью которого будет вносить в список "неблагонадежных" иностранные компании, организации и частных лиц, которые не подчиняются рыночным правилам, нарушают условия контрактов, а также ограничивают поставки продукции по причинам неделового характера, заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн.

Акции автопроизводителей и поставщиков автокомпонентов, в наибольшей степени подверженные негативным последствиям торговых споров, резко подешевели в пятницу.

Стоимость бумаг General Motors (GM) упала на 4,3%, Ford Motor - на 2,3%.

И GM, и Ford имеют крупные операции в Мексике и работают с сетью поставщиков, транспортирующих как сырье, так и готовую продукцию из США в Мексику и обратно.

"Эскалация торговых споров несет в себе проблемы. В данный момент это основная проблема для фондовых рынков, но она не находит отражения в экономических статданных", - отмечает портфельный управляющий Western Asset Management Джон Бэллоуз.

"Наши модели позволяют предположить, что последствия нынешних событий для экономики пока находятся в пределах разумного. Кроме того, есть вероятность того, что конфликты будут преодолены. Однако дальнейшее ухудшение настроений на финансовых рынках может само по себе стать серьезной проблемой", - говорит эксперт.

"Наихудший из рассматриваемых нами сценариев - это тот, при котором Китай и Мексика просто дождутся ухода Трампа, учитывая, что до выборов остается всего 19 месяцев", - отмечает аналитик Sevens Report Research Том Эссайе.

"В этом случае отсутствие торгового соглашения США с Китаем и действие пошлин в отношении Мексики будут ограничивать глобальный экономический рост в течение этого времени, что повышает шансы рецессии", - цитирует эксперта MarketWatch.

Статданные по экономике США, опубликованные в пятницу, оказались лучше ожиданий, но это не смогло поддержать американский рынок акций.

Доходы населения США в апреле 2019 года увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Расходы американцев повысились на 0,3%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение доходов населения США в прошлом месяце на 0,3%, расходов - на 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), являющийся одним из основных показателей инфляции, отслеживаемых Федрезервом, в апреле ускорил рост впервые в этом году, его значение увеличилось на 1,6% в годовом выражении по сравнению с 1,5% в марте.

Стоимость акций Gap Inc. рухнула на 9,3% на фоне слабой отчетности за прошедший квартал, который ритейлер назвал "чрезвычайно сложным".

Бумаги Uber Technologies подорожали на 1,5%. Компания после закрытия рынка в четверг опубликовала квартальную отчетность впервые после IPO, сообщив об убытке в размере $1,01 млрд, или $2,26 на акцию, при выручке в $3,1 млрд за первый квартал. Результаты Uber совпали с собственным прогнозом компании, опубликованным ею перед IPO.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу рухнул на 354,84 пункта (1,4%) и составил 24815,04 пункта.

Standard & Poor's 500 упал на 36,8 пункта (1,3%) - до 2752,06 пункта.

Nasdaq Composite потерял 114,57 пункта (1,5%) и составил 7453,15 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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