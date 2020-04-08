Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 16:35

Нью-Йорк. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США прибавляют менее 1% в ходе торгов в среду.

Накануне индикаторы снизились на 0,1-0,3%, развернувшись вниз и существенно отойдя от сессионных пиков. Основные индексы прибавили около 20% по сравнению с минимумом, зафиксированным 23 марта, отмечает CNBC.

Число новых случаев заражения заболеванием в США сократилось по сравнению с уровнем, зафиксированным в прошлую пятницу, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на университет Джонса Хопкинса. Во вторник в стране было зарегистрировано 26,556 тыс. новых инфицированных. В то же время, за сутки от коронавируса скончались 1,736 тыс. человек, это наивысший показатель с момента начала эпидемии в стране.

Некоторые инвесторы считают, что фондовые рынки опережают реальное развитие ситуации, поскольку пандемия скорее всего будет оказывать влияние на экономику не только во втором квартале.

По мнению бывшего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке, ВВП США во втором квартале может упасть на 30% или более в связи с последствиями коронавируса.

Между тем он отметил, что считает неправильным сравнивать текущую ситуацию в экономике, вызванную приостановкой активности в связи с пандемией коронавируса, с Великой депрессией.

"Люди сравнивают это с Великой депрессией. Это не очень хорошее сравнение. Депрессия длилась 12 лет", - сказал Бернанке.

Среди лидеров роста в среду - авиастроительный концерн Boeing, котировки которого растут на 4,9%.

Акции McDonald's дорожают на 0,2%, после того как компания сообщила о падении сопоставимых продаж в США в марте на 13,4%. По итогам первого квартала показатель вырос на 0,1%, благодаря повышению на 8,1% в январе-феврале. Помимо этого, глава McDonald's Крис Кемпчински предложил сократить свою базовую зарплату на 50% с 15 апреля по 30 сентября из-за влияния пандемии на бизнес компании.

Котировки Arconic повышаются на 0,3%. Американский производитель алюминиевой продукции сообщил в среду о планах по сокращению штата на 10% из-за падения спроса в условиях пандемии.

Стоимость сервисов доставки FedEx и United Parcel Service взлетела на 5,9% и 1,8% соответственно. По информации The Wall Street Journal, Amazon.com планирует приостановить работу конкурирующего Amazon Shipping.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:02 МСК поднялся на 151,29 пункта (0,67%) - до 22805,15 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 16,59 пункта (0,62%), составив 2676 пунктов.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 51,67 пункта (0,66%) - до 7938,93 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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