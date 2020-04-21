Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 16:04

Нью-Йорк. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США снижаются в начале торгов во вторник на фоне падения цены фьючерсов WTI на май и июнь.

Стоимость контракта WTI на май, который истекает во вторник, накануне упала более чем на 300% и впервые в истории оказалась отрицательной. Инвесторы опасаются, что падение спроса на нефть негативно повлияет на одну из ключевых с точки зрения занятости и инвестиций отраслей экономики США, пишет MarketWatch. Помимо этого, снижение потребления нефти свидетельствует о сильном спаде в мировой экономике.

Старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя отметил, что накануне падение цены WTI имело ограниченное влияние на фондовые индексы, но такая ситуация не сохранится в будущем. По итогам торгов в понедельник американские индексы опустились на 1-2,4%.

Стоимость июньского фьючерса WTI также заметно снижается во вторник. К 16:24 МСК цена контракта упала на 30,35%, до $14,23 за баррель.

Ситуация на нефтяном рынке отодвинула на задний план усилия по возобновлению экономической деятельности, предпринимаемые в ряде штатов, включая Джорджию, Южную Каролину, Теннесси и Техас.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну.

"В свете нападения невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу указ о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты!" - написал он в Twitter. При этом Трамп не уточнил, как долго продлится приостановка, или когда решение вступит в силу.

Акции International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (IBM) во вторник дешевеют на 6,8%. Компания отчиталась о сокращении чистой прибыли и выручки по итогам первого квартала и отозвала годовой прогноз.

Котировки Travelers Companies (SPB: TRV) Inc. снижаются на 4%. Скорректированная прибыль и выручка страховщика в январе-марте не оправдали ожиданий экспертов.

Стоимость Coca-Cola Co. (SPB: KO) снижается на 2,6%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков в минувшем квартале получил финансовые показатели лучше ожиданий рынка.

Капитализация Micron Technology (SPB: MU) Inc., крупнейшего в США производитель чипов памяти, снижается на 2,3%. Компания во вторник объявила о планах по выпуску бондов для погашения части текущей задолженности.

Бумаги VF Corp., владеющей известными брендами одежды North Face, Timberland и Vans, дешевеют на 2,5%. Компания также планирует выпустить бонды для рефинансирования кредитов. Помимо этого, VF Corp. сообщила, что ожидает выручку в $11,3-11,4 млрд по итогам финансового года, завершившегося 28 марта. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне в $11,5 млрд.

В то же время бумаги Lockheed Martin (SPB: LMT) Corp. дорожают на 2,2%. Военно-промышленный концерн в первом квартале увеличил чистую прибыль и выручку. При этом оба показателя превзошли прогнозы экспертов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:39 МСК опустился на 603,6 пункта (2,55%) - до 23046,84 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 61,48 пункта (2,18%), составив 2761,68 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 163,07 пункта (1,9%) - до 8397,66 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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