Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 16:20

Нью-Йорк. 21 января. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снижаются во вторник, первый торговый день в США на этой неделе.

Биржи были закрыты в понедельник, поскольку в стране отмечался День Мартина Лютера Кинга.

На этой неделе на рынке возобновились опасения о слабом росте мировой экономики, пишет MarketWatch.

Международный валютный фонд (МВФ) в понедельник ухудшил свой октябрьский прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п.п.), до 3,3%. Прогноз роста экономики США на текущий год снижен на 0,1 п.п., до 2%, на следующий год остался без изменений - 1,7%.

Давление на рынок также оказывают усилившиеся опасения относительно вызывающего пневмонию нового вируса в Китае. Число жертв нового типа коронавируса достигло шести, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в руководстве КНР. Ранее сообщалось о гибели четырех пациентов.

Кроме того, подтвердилась информация о 80 новых случаях заражения коронавирусом. Таким образом, учитывая новые данные, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае достигло 291 человека. Под медицинским наблюдением находятся более 900 человек.

Первоначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.

Распространение вируса вызвало тревогу у китайского руководства. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры по недопущению эпидемии и оказанию всей возможной помощи заболевшим. В то же время случаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде.

Тем временем в верхней палате Конгресса США во вторник начинается судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Ожидается, что республиканцы и демократы сначала начнут обсуждать резолюцию, которая определяет регламент, в соответствии с которым будет вестись разбирательство. Затем у них будет возможность выступить со вступительным словом.

Акции Boeing прибавляют в цене 0,3%. Компания ведет переговоры с банками о получении займа в $10 млрд или более, сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

Бумаги Netflix снижаются на 1,44% в преддверии публикации квартального отчета компании.

Цена акций McDermott International падает на 3,2%, поскольку американская инжиниринговая и строительная компания объявила о банкротстве в соответствии со статьей 11 кодекса о банкротствах США в рамках процедуры реструктуризации.

Котировки акций американских банков Goldman Sachs и JPMorgan Chase снижаются на 0,5% и 0,6% соответственно.

Значение Dow Jones Industrial Average к 17:49 МСК снизилось на 0,1% и достигло 29317,53 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,3% - до 3319,62 пункта.

Nasdaq Composite к этому времени потерял 0,19%, составив 9371,45 пункта.

ор вч де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!