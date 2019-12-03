Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 15:57

Нью-Йорк. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов во вторник, при этом Dow Jones Industrial Average потерял более 300 пунктов на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что у него нет крайнего срока для заключения торгового соглашения с Китаем.

"У меня нет дедлайна", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Лондоне в рамках саммита НАТО.

По словам главы Белого дома, которые приводит агентство Bloomberg, сделку с Китаем, возможно, лучше заключить после президентских выборов в США, которые запланированы на ноябрь 2020 года.

"Рынки попросту не закладывали в цены, что торговая сделка будет так далеко в будущем, если она вообще может быть заключена", - отмечает рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон. По мнению Уилсона, комментарии Трампа, наряду с угрозами о введении пошлин в отношении ЕС, могут быть восприняты как признак того, что Белый дом не прочь ввести новые тарифы и готов использовать торговлю "в качестве экономического, политического и дипломатического оружия".

Накануне фондовые индексы США снизились на 0,9-1,1% - максимальными темпами за 8 недель. Давление на рынок оказали заявления Трампа о том, что Вашингтон возвращает заградительные пошлины на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии. Президент высказал недовольство обесцениванием национальной валюты в этих странах, что делает их поставки в США более конкурентоспособными.

Также в понедельник стало известно, что США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд. Этот шаг будет предпринят в ответ на французский цифровой налог, "дискриминирующий" американские компании, говорится в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Торговое представительство опубликовало уведомление в Федеральном реестре с предварительным перечнем французских продуктов, которые могут подлежать тарифам, включая игристое вино, сыр, косметику и сумки.

Министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр во вторник назвал неприемлемыми угрозы США о введении пошлин и заявил, что Европейский союз готов принять ответные меры.

Усиление неопределенности в мировой торговле оказало давление на акции производителей полупроводников. Бумаги Advanced Micro Devices Inc. подешевели на 2,4%, Micron Technology Inc. - на 2,8%, Nvidia Corp. - на 3,8%.

Котировки акций Cleveland-Cliffs Inc., крупнейшего в Северной Америке производителя железорудных окатышей, упали на 14,1%, на фоне новостей о приобретении компанией американского сталелитейного холдинга AK Steel Holding Corp. примерно за $1,1 млрд. Бумаги AK Steel дорожают на 3,3%.

Цена бумаг Lands End Inc. подскочила на 9,7%, поскольку ритейлер отчитался о росте прибыли, валовой маржи и сопоставимых продаж в третьем квартале, хотя его выручка снизилась в годовом выражении.

Акции PepsiCo Inc. прибавляют в цене 0,01% после того, как американский производитель безалкогольных напитков объявил о планах приобрести компанию BFY Brands, производителя закусок PopCorners. Сумма сделки не раскрывается.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:51 мск опустился на 342,16 пункта (1,23%) и составил 27440,88 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 35,09 пункта (1,13%) - до 3078,78 пункта.

Nasdaq Composite потерял 110,96 пункта (1,3%) и составил 8457,03 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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