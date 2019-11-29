Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 16:13

Нью-Йорк. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в пятницу из-за опасений по поводу торгового соглашения США и Китая в связи с обострением противоречий между двумя странами на фоне ситуации в Гонконге.

Между тем за месяц основные индексы могут продемонстрировать рост. Индекс S&P 500 набрал 3,8% с начала ноября по состоянию на закрытие торгов в среду и может завершить месяц максимальным ростом с июня, когда он прибавил более чем на 6%. Dow и Nasdaq Composite с начала ноября набрали 4,1% и 5% соответственно.

В пятницу на американском фондовом рынке будет сокращенный рабочий день: торги завершатся в 21:00 мск. Накануне рынок был закрыт по случаю празднования Дня благодарения.

Китай предупредил Вашингтон, что примет "жесткие контрмеры" в случае продолжения американской поддержки антиправительственных выступлений в Гонконге, сообщила британская телерадиокорпорация Би-би-си.

На этой неделе президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека и демократии, который предусматривает ежегодную проверку автономного статуса Гонконга, что обеспечивает ему особый режим отношений с США. Особый статус, в частности, предусматривает неприменение американских санкций или пошлин, которые вводятся в отношении континентальной части КНР.

В заявлении министерства иностранных дел Китая говорится, что США открыто поддержали "преступные элементы, которые громили и поджигали учреждения, нападали на невинных граждан, проявляли неуважение к закону и ставили в опасность общественный порядок".

Инвесторы опасаются, что усиление напряженности между Вашингтоном и Пекином может усложнить торговые переговоры и процесс заключения соглашения между сторонами, пишет CNBC.

Акции Tech Data Corp. подскочили на 12,2%, поскольку компания приняла предложение о покупке от частной инвестиционной фирмы Apollo Global Management за $145 за акцию. При этом Apollo была вынуждена повысить размер предложения в связи с тем, что на покупку компании также претендовала Berkshire Hathaway Inc., пишут западные СМИ.

Цена бумаг Berkshire снижается на 0,05%. Акции Apollo Global Management дорожают на 0,2%.

Бумаги Amazon.com дорожают на 0,02%, акции Walmart растут на 0,9%, BestBuy - на 0,1%, Macy's - дешевеют на 0,3%. Ритейлеры находятся в центре внимания инвесторов в связи с Черной пятницей.

Значение Dow Jones Industrial Average к 18:07 мск снизилось на 0,21% и составило 28104,83 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,18% - до 3147,93 пункта.

Nasdaq Composite к этому времени потерял 0,14%, составив 8693,16 пункта.

ор ко ав

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