Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 16:05

Нью-Йорк. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в среду, давление на рынок оказывают опасения инвесторов, связанные с торговым соглашением США и Китая, а также пессимистичные статданные о розничных продажах.

Участники рынка следят за новостями, касающимися торговой сделки двух стран, опасаясь, что напряженность между Вашингтоном и Пекином в связи с протестами в Гонконге может усложнить попытки подписать торговое соглашение, пишет MarketWatch.

Власти Китая пообещали принять "решительные контрмеры", если Конгресс США введет в действие закон, поддерживающий протестующих в Гонконге, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление китайского МИД.

Палата представителей 15 октября приняла закон "О правах человека и демократии в Гонконге". В законопроекте содержится требование к различным правительственным департаментам рассмотреть вопрос о том, требуют ли от США недавние политические события в Гонконге изменения особого торгового статуса региона. Чтобы стать законом документ должен получить одобрение Сената.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил о заключении "очень значительной сделки" с Китаем, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Вашингтон откажется от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд c 25% до 30%, которое было запланировано на 15 октября.

Однако затем СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной в пятницу сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин.

Статданные, опубликованные в среду, указали на падение розничных продаж в США впервые за 7 месяцев.

Розничные продажи в США в сентябре 2019 года снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Падение было отмечено впервые с февраля.

Эксперты в среднем ожидали увеличения розничных продаж в США в сентябре на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Участники рынка также сосредоточили свое внимание на сезоне корпоративной отчетности.

Около 44% из более чем 1,2 тыс. компаний, которые опубликовали прогнозы финансовых показателей за третий квартал, ожидают ухудшения прибыли по сравнению с годом ранее, получения убытка или его увеличения, пишет агентство Bloomberg.

Акции Bank of America дорожают на 2,25%. Второй по величине активов банк США, сократил чистую прибыль в третьем квартале 2019 года из-за списаний, однако показатель оказался лучше прогнозов рынка.

Стоимость бумаг Pinterest снижается на 1,25%, поскольку крупные институциональные инвесторы интернет-сервиса виртуальных закладок получили возможность продавать свои акции в связи с прекращением действия соглашения о неотчуждении ценных бумаг.

Бумаги MGM Resorts International теряют 1,6%. Компания сообщила о продаже двух казино в центре Лас-Вегаса, включая знаменитый отель-казино Bellagio, в рамках двух отдельных сделок.

Акции United Airlines Holdings прибавляют в цене 1,48%. Холдинговая компания, являющаяся материнской компанией United Airlines, отчиталась о превысившей ожидания прибыли в третьем квартале и улучшила прогноз на 2019 год в целом благодаря росту спроса на воздушные перевозки.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск 16 октября снизился на 37,33 пункта (0,14%) и составил 26987,47 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 3,59 пункта (0,12%) - до 2992,09 пункта.

Nasdaq Composite потерял 31,30 пункта (0,38%) и составил 8117,40 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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