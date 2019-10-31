Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 15:43

Нью-Йорк. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снижаются в ходе торговой сессии в четверг, трейдеры сфокусировались на новостях о торговых переговорах США и Китая, которые отодвинули на второй план оптимистичную отчетность компаний.

Вашингтон и Пекин занимаются поиском новой площадки для проведения встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина с целью подписания главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

"Китай и США работают над выбором новой площадки для подписания первой фазы торгового соглашения, которая составляет порядка 60% всей сделки, после отмены саммита АТЭС в Чили по независящим от нас обстоятельствам", - написал Трамп в "Твиттере". По его словам, о новом месте встречи будет объявлено в скором времени.

Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники в четверг сообщило, что власти Китая сомневаются в возможности заключения долгосрочной торговой сделки, несмотря на то, что стороны приблизились к подписанию соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

Источники отмечают, что в частных беседах с различными посредниками, посещавшими Пекин за последние недели, представители КНР предупреждали, что Китай не пойдет на уступки по самым острым вопросам. Они также высказывают опасения относительно импульсивности Трампа, отмечая риск того, что он может отменить даже промежуточную сделку, которую стороны планируют оформить официально в ближайшие недели.

Трейдеры также оценивают итоги двухдневного заседания ФРС, по итогам которого американский центробанк снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,5% до 1,75% годовых. Решение FOMC совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

В заявлении по итогам заседания говорится о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза. При этом из текста заявления исчезла фраза о готовности ЦБ "действовать по необходимости для поддержки экономического роста", которую эксперты считали указанием на возможность дальнейшего снижения ставки.

Вместо этого ФРС заявила о намерении "отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз при оценке целесообразной траектории базовой процентной ставки".

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл также дал понять, что дальнейшее снижение ставки маловероятно при сохранении нынешней ситуации в экономике. По словам Пауэлла, дальнейшее снижение ставки может произойти лишь в случае существенного ухудшения экономического прогноза.

Опубликованные в четверг статданные указали на рост заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сильнее прогнозов.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс., с пересмотренных 213 тыс. до 218 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали повышения показателя на 3 тыс. с ранее указанных 212 тыс., до 215 тыс.

Тем временем доходы населения США в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Расходы американцев в прошлом месяце повысились на 0,2% по сравнению с августом. Аналитики ожидали повышения доходов и расходов на 0,3%.

Стоимость акций Facebook растет на 3%. Компания, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, по итогам третьего квартала продемонстрировала финансовые показатели лучше ожиданий.

Бумаги Apple дорожают на 1,6%. Компания завершила четвертый финансовый квартал с финансовыми показателями выше ожиданий и дала хороший прогноз на текущий квартал.

Котировки акций Lyft растут на 0,2%. Американский сервис по заказу такси отчитался о росте выручки на 63% в третьем квартале 2019 года и улучшил годовой прогноз второй квартал подряд.

Цена бумаг Starbucks повышаются на 0,8%. Компания, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, отчиталась о прибыли в четвертом квартале текущего финансового года в соответствии с прогнозами рынка, тогда как выручка превзошла ожидания.

Бумаги Kraft Heinz укрепляются на 10,7%. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания получил более высокую, чем ожидалось, прибыль в третьем квартале 2019 года.

Стоимость бумаг Altria растет на 1,7%. Одна из крупнейших табачных компаний мира отчиталась о получении чистого убытка в третьем квартале текущего года, однако ее скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:04 мск 31 октября снизился на 121,75 пункта (0,45%) и составил 27064,94 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 6,28 пункта (0,21%) - до 3040,49 пункта.

Nasdaq Composite потерял 20,72 пункта (0,25%) и составил 8283,26 пункта.

ор ак ав*

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