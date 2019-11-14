Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 15:56

Нью-Йорк. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в четверг, давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения относительно торговых переговоров США и Китая, трейдеры также оценивают новую порцию статистических данных.

При этом накануне индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 обновили исторические максимумы по итогам торгов благодаря росту акций Disney.

Источники СМИ сообщили, что торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов.

По данным источников The Wall Street Journal, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках договоренностей по первому этапу урегулирования торгового спора.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что, в соответствии с достигнутыми договоренностями, Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.

Источники Bloomberg отмечают, что КНР недовольна требованием Вашингтона предоставлять данные о ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных целевых показателях закупки сельхозпродукции в США.

Между тем Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило в четверг, что Китай снимает ограничения на импорт мяса птицы из США. Согласно сообщению, ГТУ разрешит импорт в КНР продукции поставщиков, которые выполнят соответствующие требования.

Такой шаг сделан в ответ на аналогичное решение Минсельхоза США, разрешившего ранее китайским компаниям поставлять мясо птицы в Штаты.

Участники рынка также оценивают заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Пауэлл сказал в среду, что текущий курс политики Федрезерва, вероятно, сможет удержать американскую экономику на пути роста. Тем не менее, он видит ряд рисков для экономического подъема, заслуживающих особого внимания.

"Мы полагаем, что нынешний подход к денежно-кредитной политике останется целесообразным до тех пор, пока поступающие экономические статданные в целом согласуются с нашим прогнозом, - говорится в тексте, подготовленном для выступления Пауэлла в объединенном комитете по вопросам экономики американского Конгресса в среду. - Однако ряд заслуживающих внимания рисков для этого прогноза сохраняется".

Среди основных рисков Пауэлл отмечает ослабление темпов глобального экономического роста и торговые споры.

В четверг глава руководства ФРС выступит в бюджетном комитете Конгресса США.

Опубликованные в четверг статданные указали на то, что число заявок на пособие по безработице в США достигло максимума с июня.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе подскочило на 14 тыс. и составило 225 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный уровень с конца июня.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 4 тыс. - до 215 тыс., сообщает MarketWatch.

Цены производителей в США в октябре выросли на 0,4% по сравнению с месяцем ранее - максимально за шесть месяцев, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики ожидали роста показателя на 0,3%.

Без учета продуктов питания и энергоносителей цены выросли на 0,3% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозе роста на 0,2%.

Котировки акций Cisco падают на 6,4%. Крупнейший мировой производитель сетевого оборудования отчитался о снижении чистой прибыли в первом финансовом квартале, при этом его прогноз на второй финквартал разочаровал аналитиков.

Акции Walmart дорожают примерно на 2,3%. Крупнейшая в мире компания розничной торговли завершила третий квартал 2020 финансового года с хорошими результатами, что позволило ей повысить прогноз на весь год.

Бумаги American Outdoor Brands растут на 7,2% на сообщении компании о том, что она выделит бизнес по производству стрелкового оружия в отдельную компанию.

Акции Apple теряют в цене 0,06% после подъема до рекордного максимума при закрытии торгов в среду.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:43 мск в четверг снизился на 1,66 пункта (0,01%) и составил 27781,93 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 1,76 пункта (0,06%) - до 3092,28 пункта.

Nasdaq Composite потерял 17,94 пункта (0,21%) и составил 8464,16 пункта.

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