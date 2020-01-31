Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 17:54

Нью-Йорк. 31 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США снижаются на торгах в пятницу, на рынке сохраняются опасения в отношении распространения коронавируса и его последствий для мировой экономики.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус высоко оценил меры, принятые Китаем для сдерживания распространения заболевания. Он также отметил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.

Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курса лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии. Правительства Филиппин и Индии в четверг также подтвердили первые случаи коронавируса. В пятницу первые два случая заболевания диагностировали в Великобритании.

Опубликованные в пятницу статданные указали, что рост расходов американцев в декабре был минимальным за 3 года.

Доходы населения США в декабре выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Тем временем расходы американцев в прошлом месяце поднялись на 0,3%, что является минимальным повышением за последние три года. Аналитики в среднем ожидали подъема обоих показателей на 0,3%, сообщает MarketWatch.

Индекс повышения потребительских цен (индекс PCE) в декабре увеличился на 0,3% в помесячном сравнении - это самые значительные темпы роста с апреля.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в январе увеличился до максимальной отметки за восемь месяцев - 99,8 пункта по сравнению с декабрьскими 99,3 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индикатора составляло 99,1 пункта, и эксперты в среднем не ожидали его пересмотра.

Акции ExxonMobil дешевеют на 3,3%. Крупнейшая американская нефтегазовая компания сократила чистую прибыль в четвертом квартале на 5%, несмотря на поступления от продажи активов.

Бумаги Colgate-Palmolive растут в цене на 6,8%. Американский производитель потребительских товаров увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2019 года, выручка компании превысила ожидания экспертов.

Акции Caterpillar Inc. снижаются на 1,15%. Производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности отчитался о превысившей прогнозы прибыли в четвертом квартале 2019 года, однако выручка оказалась хуже, чем ожидалось, и компания дала слабый прогноз на 2020 год.

Цена бумаг Visa Inc. снижается на 2,95%. Оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил чистую прибыль и выручку в первом квартале текущего финансового года, при этом прибыль совпала с прогнозами рынка, а выручка оказалась немного хуже, чем ожидалось.

Акции Electronic Arts Inc. дешевеют на 2,4%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире увеличил чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, однако прогноз выручки на текущий квартал не оправдал ожиданий экспертов.

Бумаги Amazon растут на 9%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер получил рекордную выручку в четвертом квартале 2019 года благодаря высоким продажам в праздничный период.

Акции Chevron снижаются на 3,55%. Вторая по величине нефтяная компания в США в четвертом квартале получила значительный убыток из-за масштабных списаний стоимости активов - на $10,4 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:11 мск снизился на 270,96 пункта (0,94%) - до 28588,48 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 20,22 пункта (0,62%) - до 3263,44 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 43,28 пункта (0,47%), составив 9255,66 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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