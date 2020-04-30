Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 16:31

Нью-Йорк. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают последние экономические данные и финансовую отчетность компаний, а также итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Накануне индексы США выросли на 2,2-3,6%, чему способствовали позитивные новости о тестировании экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанного американской биотехнологической компанией Gilead Sciences.

ЕЦБ на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Эти решения совпали с ожиданиями большинства экспертов.

Регулятор также объявил о запуске новой программы долгосрочного кредитования банков еврозоны, понизил ставку по операциям целевого долгосрочного кредитования (TLTRO III) и сообщил о готовности увеличить масштаб объявленной в марте программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), составляющий в настоящее время 750 млрд евро.

Европейскую экономику ждет беспрецедентный спад в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Согласно прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны может сократиться на 5-12% в 2020 году. Глубина спада, по словам Лагард, будет зависеть от продолжительности локдаунов, действующих в государствах еврозоны с целью ограничения распространения коронавируса.

В среду также были подведены итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания. Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

Американский центробанк отметил, что пандемия COVID-19 будет оказывать сильное влияние на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создает значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе.

Для поддержки кредитования домохозяйств и бизнеса ФРС продолжит покупать гособлигации (US Treasuries) и ипотечные бумаги в объемах, необходимых для бесперебойной работы рынка. Кроме того, сохраняются возможности по заключению сделок РЕПО на большие суммы.

Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал на пресс-конференции по итогам заседания ФРС, что экономике США, вероятно, потребуются дополнительные средства со стороны Конгресса и Белого дома, которые необходимы для обеспечения надежного восстановления после широкомасштабного и глубокого спада из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Опубликованные в четверг статданные показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 25 апреля, сократилось до 3,839 млн.

Согласно пересмотренным данным, на неделе, завершившейся 18 апреля, число обращений составляло 4,442 млн, говорится в отчете министерства труда США. Ранее было объявлено о том, что показатель составлял 4,427 млн.

Эксперты ожидали падения числа заявок на прошлой неделе до 3,5 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Более 30 млн человек подали заявки на пособие по безработице с момента введения в середине марта ограничительных мер на фоне вспышки коронавируса, отмечает MarketWatch.

Тем временем расходы населения США в марте упали на 7,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это самое существенное падение с момента учета показателя. Доходы населения США в прошлом месяце снизились на 2% по сравнению с месяцем ранее.

Эксперты в среднем ожидали падения первого показателя на 5,1%, второго - на 1,7%.

Кроме того, согласно сообщению CNBC, индекс деловой активности в Чикаго в апреле упал до 35,4 пункта, минимума с 2009 года. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов свидетельствует об ухудшении условий.

Котировки акций American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. в ходе торгов в четверг упали на 6,6%. Крупнейшая авиакомпания США American Airlines Group Inc. зафиксировала чистый убыток в первом квартале 2020 года на фоне пандемии коронавируса, которая привела к падению спроса на авиаперевозки.

Акции американской McDonald's Corp. (SPB: MCD) дешевеют на 2,7%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания отчиталась о превысившей прогнозы выручке в первом квартале, но ее чистая прибыль не оправдала ожиданий.

Цена бумаг Twitter Inc. (SPB: TWTR) упала на 3,9%. Американская компания, которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, отчиталась о получении чистого убытка по итогам первого квартала, однако выручка и число ежедневно активных пользователей выросли и превзошли прогнозы.

Бумаги Altria Group (SPB: MO) Inc. теряют в цене 2,2%. Одна из крупнейших табачных компаний мира увеличила прибыль и выручку в первом квартале 2020 года, при этом оба показателя оказались лучше, чем ожидалось.

Капитализация американской Qualcomm Inc. сократилась примерно на 1%. Компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей полупроводников, отчиталась о росте выручки и скорректированной прибыли во втором финансовом квартале, оба показателя превысили ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость eBay Inc. (SPB: EBAY) снижается на 1,4%. Крупнейший в мире интернет-аукцион в первом квартале получил чистую прибыль и выручку хуже ожиданий.

Акции Facebook Inc. (SPB: FB) подорожали на 6,9%. Американская компания, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, по итогам первого квартала увеличила чистую прибыль вдвое, хотя результат оказался хуже ожиданий.

Котировки бумаг Tesla Inc. (SPB: TSLA) подскочили на 7,3%. Американский производитель электромобилей и солнечных панелей в первом квартале неожиданно получил скорректированную прибыль, что стало приятным сюрпризом для рынка, ожидавшего скорректированный убыток.

Бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) прибавляют в цене 0,9%. Компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2020 финансового года на 22%, выручку - на 15%, при этом оба показателя превзошли ожидания экспертов.

Капитализация Lyft Inc. (SPB: LYFT) снижается на 0,4%. Американский сервис заказа такси сообщил, что сократит около 17% своих сотрудников, а также отправит часть персонала в неоплачиваемый отпуск и уменьшит размер зарплат на фоне усилий по сокращению расходов в период пандемии коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45 МСК опустился на 369,98 пункта (1,50%) - до 24263,88 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 34,01 пункта (1,16%), составив 2905,50 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 25,13 пункта (0,28%) - до 8889,58 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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