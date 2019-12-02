Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 16:11

Нью-Йорк. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в понедельник, инвесторы продолжают следить за новостями, касающимися торговых переговоров США и Китая, и оценивают последние статистические данные.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в ноябре вырос до 50,2 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее, сообщило в выходные Государственное статистическое управление страны. Значение индикатора выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, индекс превысил эту отметку впервые с апреля.

Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение PMI в ноябре до 49,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Кроме того, промышленный PMI, рассчитываемый Caixin и Markit, в ноябре вырос до 51,8 пункта (максимума с декабря 2016 года) по сравнению с 51,7 пункта месяцем ранее. В расчет индекса Caixin входит больше частных компаний, представляющих малый и средний бизнес. Этот индекс, в отличие от официального, держится выше отметки в 50 пунктов уже четыре месяца подряд.

"Большинство инвесторов сейчас сходятся во мнении, что худшее из опасений, связанных с торговой войной, позади на фоне вхождения мировых экономик в новый цикл роста. США и Китай продолжают вести переговоры, не усугубляя ситуацию введением новых пошлин", - отмечает управляющий директор по валютной стратегии BK Asset Management Борис Шлоссберг, слова которого приводит MarketWatch.

Это мнение, по словам Шлоссберга, поддерживает фондовые рынки в последние несколько недель, как и некоторое улучшение экономических данных в развитых странах.

Давление на котировки в понедельник оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон возвращает заградительные пошлины на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии.

"С немедленным вступлением в силу, я восстановлю тарифы на всю сталь и алюминий, которые поставляются в США из этих стран (Бразилия и Аргентина - ИФ)", - сообщил Трамп в своем Twitter.

Президент высказал недовольство обесцениванием национальной валюты в этих странах, что делает их поставки в США более конкурентоспособными.

Также Трамп призвал Федеральную резервную систему США принять меры с тем, чтобы другие страны больше не могли пользоваться преимуществом сильного доллара, занижая курсы своих валют.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг торгового конфликта между США и Китаем.

Пекин и Вашингтон близки к заключению промежуточного торгового соглашения, которое, по мнению китайской стороны, должно включать отмену Вашингтоном пошлин на товары китайского экспорта, введение которых спровоцировало торговую войну, считает бывший замминистра торговли КНР Вэй Цзяньго.

"Китай и США, конечно же, договорятся о "первой фазе" сделки. Я уверен в этом и оптимистичен. Если двусторонние торговые переговоры пойдут хорошо и будет быстрый прогресс, стороны могут заключить соглашение до китайского Нового года в конце января 2020 года", - говорится в статье Вэй Цзяньго, опубликованной в китайской газете Global Times.

Global Times пишет, что Китай уже занимается такими вопросами, как защита интеллектуальной собственности, регулирование иностранных инвестиций, а также принимает меры для повышения открытости своего финансового сектора, идя, таким образом, навстречу требованиям Соединенных Штатов.

Китай и США недавно заявляли, что близки к заключению первого этапа торгового соглашения. Однако, как говорится в опубликованном накануне порталом Axios материале, подписание Трампом законов "О правах человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок снаряжения гонконгской полиции осложнило процесс переговоров по торговле.

В материале отмечается, что теперь необходимо время, чтобы негативное влияние этого шага на внутриполитическую обстановку в Китае сгладилось. По сообщениям источников Axios, подписание первой фазы торгового соглашения между двумя странами может произойти "самое ранее - в конце текущего года".

Акции Intel и Caterpillar подорожали на 0,3% и 0,8% соответственно. Обе компании получают значительную долю выручки в Китае и больше других страдают от американо-китайского торгового конфликта.

Позитивную динамику также демонстрируют акции производителей полупроводников, в том числе бумаги Micron Technology Inc. прибавляют в цене 0,6%.

Акции Wells Fargo & Co. подешевели на 0,2% на фоне снижения их рейтинга аналитиками Raymond James.

Цена бумаг производителя стримингового оборудования Roku Inc упала на 13,8% после снижения их рейтинга аналитиками Morgan Stanley.

Бумаги крупного разработчика программного обеспечения Splunk Inc. теряют в цене на 0,5%, несмотря на повышение их рейтинга аналитиками Goldman Sachs.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:53 мск опустился на 10,98 пункта (0,04%) и составил 28040,43 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 6,78 пункта (0,22%) - до 3134,20 пункта.

Nasdaq Composite потерял 43,17 пункта (0,5%) и составил 8622,30 пункта.

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