Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 16:25

Нью-Йорк. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в среду, трейдеры ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе и оценивают заявления президента США Дональда Трампа относительно торговли с Китаем.

Пауэлл выступит с экономическим прогнозом в Объединенном комитете по вопросам экономики Конгресса США в среду.

В тексте, подготовленном для выступления Пауэлла, говорится, что текущий курс политики ФРС, вероятно, сможет удержать американскую экономику на пути роста. Тем не менее, глава американского ЦБ видит ряд рисков для экономического подъема, заслуживающих особого внимания.

Среди основных рисков Пауэлл отмечает ослабление темпов глобального экономического роста и торговые споры.

Участники рынка продолжают следить за новостями, касающимися торгового соглашения Вашингтона и Пекина.

Трамп сказал, что США повысят пошлины на продукцию из Китая, если стороны не достигнут первого этапа торгового соглашения. "Если мы не заключим сделку, мы значительно повысим эти пошлины, - заявил он в ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка во вторник. - Они могут быть подняты очень существенно".

При этом Трамп отметил, что он подпишет соглашение, только если оно будет выгодно американским компаниям и рабочим, приводит его слова агентство Bloomberg.

"Мы близки" к заключению первого этапа соглашения, это "может произойти в ближайшее время", сказал президент.

Опубликованные в среду статданные указали на неожиданное ускорение роста потребительских цен в США в октябре.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре 2019 года выросли на 1,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,7% в сентябре.

Потребительские цены увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца (в сентябре они не изменились). Эксперты в среднем прогнозировали повышение потребительских цен на 1,7% в годовом и на 0,3% в помесячном выражении.

Акции Nike дорожают на 1,3%. Крупнейший в мире производитель спортивных товаров прекратит продажу одежды и обуви через сайт Amazon, завершив пилотный проект, который стартовал в 2017 году, пишут американские СМИ. Цена бумаг Amazon снижается на 0,5%.

Котировки акций Boeing растут на 0,5%, несмотря на сообщение The Wall Street Journal о том, что компания лишилась заказов на поставку примерно 200 самолетов Boeing 737 MAX в этом году на фоне банкротств авиакомпаний и отказов клиентов от планов покупки этих лайнеров в пользу других моделей американского авиастроительного концерна.

Акции производителя удобрений Mosaic Co. дешевеют на 4,2%, поскольку аналитики понизили рекомендацию по бумагам компании.

Бумаги Canada Goose опускаются на 9,2%, несмотря на то, что квартальная прибыль производителя пуховиков превзошла ожидания аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:03 мск в среду снизился на 15,25 пункта (0,06%) и составил 27676,24 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 7,61 пункта (0,25%) - до 3084,23 пункта.

Nasdaq Composite потерял 17,03 пункта (0,2%) и составил 8469,06 пункта.

ор ак ав*

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