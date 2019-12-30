Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 17:02

Нью-Йорк. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в понедельник, отойдя от рекордных максимумов, при этом индекс Dow Jones потерял около 120 пунктов.

Акции ряда компании, которые продемонстрировали существенный рост в текущем году, включая Apple, Microsoft и Visa, дешевеют на фоне фиксации прибыли.

По итогам торгов в пятницу американские фондовые индексы изменились слабо, но остались вблизи рекордных уровней, обновив сессионные пики в ходе сессии. При этом индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировал рост третью неделю подряд, а S&P 500 завершил пятую неделю подряд в плюсе.

Между тем, по словам аналитиков, на рынке сохраняется оптимизм в связи с надеждами на то, что торговое противостояние США и Китая будет носить сдержанный характер, после того как стороны согласовали первый этап соглашения.

Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания "первой фазы" торговой сделки. По его словам, в настоящее время обе стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Ранее в этом месяце Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

"Поскольку многие инвесторы еще не вернулись с каникул, мировые акции продолжают находиться вблизи пиков 2019 года. Основной составляющей ралли акций в декабре стало ослабление напряженности вокруг торговли и неопределенности вокруг Brexit", - отмечает главный рыночный стратег FXTM Хуссен Саид, которого цитирует MarketWatch.

Опубликованные в понедельник статданные показали, что дефицит торговли товарами в США сократился до минимума с 2016 года в ноябре.

Значение показателя сократилось до $63,2 млрд с $66,8 млрд месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства торговли. Аналитики ожидали роста дефицита до $68,7 млрд, согласно Bloomberg.

Акции Apple дешевеют на 1%, капитализация Microsoft снижается на 1,05%, бумаги Visa потеряли в цене 0,88%.

Цена бумаг Myriad Genetics падает на 0,8%, несмотря на новость о том, что Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA) одобрило ее устройство для диагностики BRACAnalysis CDx.

Акции Facebook снижаются на 1,4%. Основатель и один из CEO Salesforce.com Марк Бениофф резко раскритиковал компанию в интервью CNN в минувшие выходные, сказав, что компания является виновником "кризиса доверия" в обществе.

Бумаги Avis Budget Group растут на 0,25%. Компания, предоставляющая в аренду автомобили, в понедельник сообщила, что назначила временно исполняющим обязанности CEO главу своего бизнеса в Северной и Южной Америке Джо Ферраро.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:06 мск опустился на 126,2 пункта (0,44%) и составил 28519,06 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 10,7 пункта (0,33%) - до 3229,32 пункта.

Nasdaq Composite потерял 71,66 пункта (0,8%) и составил 8934,96 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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