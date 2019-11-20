Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 16:28

Нью-Йорк. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы опускаются в среду в связи с растущими опасениями по поводу осложнения торговых переговоров США и Китая.

Накануне президент США Дональд Трамп вновь пригрозил повышением пошлин на китайские товары, если договоренности с КНР в сфере торговли не будут достигнуты. "Если мы не заключим сделку с Китаем, я просто повышу пошлины еще больше", - заявил Трамп на заседании своей администрации. "Китай будет вынужден заключить такую сделку, которая нравится мне. Если они этого не сделают, то вопрос закрыт", - добавил американский лидер.

"Заявления Трампа ударили по фондовому рынку, который теперь ждет жесткой ответной реакции от китайских властей", - отмечает аналитик CMC Markets UK Дэвид Мэдден.

"У Пекина богатый опыт в плане противостояния Трампу, поэтому отношения двух стран, вероятно, будут напряженными в ближайшее время", - цитирует эксперта MarketWatch.

Осложнить отношения США и Китая также может тот факт, что американский Сенат принял законопроект по ситуации в Гонконге.

Как сообщалось, Сенат во вторник единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". В соответствии с законопроектом, госсекретарь США Майк Помпео должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать законодателям, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле со Штатами. Документ также предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге.

Документ был направлен в Палату представителей, которая ранее приняла аналогичный законопроект. Теперь в случае согласования обеими палатами Конгресса текста законопроекта он должен поступить на подпись президенту США.

МИД КНР назвал принятие законопроекта вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест.

В среду трейдеры также ждут публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам от 29-30 октября, по итогам которого Федрезерв снизил базовую ставку до 1,5-1,75% годовых и намекнул на возможную паузу в смягчении политики. Федрезерв обнародует протокол в 22:00 мск.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе выступления в Объединенном комитете по вопросам экономики Конгресса, что текущий курс политики Центробанка, по его мнению, сможет удержать американскую экономику на пути роста, отметив при этом ряд рисков для экономического подъема.

Стоимость акций Target Corp. взлетела на 12,5% на торгах в среду. Прибыль и выручка компании, владеющей второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, в третьем финансовом квартале превзошли прогнозы. Кроме того, ритейлер улучшил прогноз прибыли на год.

Бумаги еще одного ритейлера Lowe's Cos. прибавляют в цене 5,7%. Компания увеличила квартальную прибыль, но ее выручка не оправдала прогнозов.

Тем временем, акции Home Depot, крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома, подешевели на 0,9% вслед за понижением прогнозной цены бумаг ритейлера аналитиками Instinet.

Капитализация Bristol-Myers Squibb уменьшилась на 1% на информации об отрицательных результатах тестирования одного из разрабатываемых фармкомпанией препаратов.

Акции Apple теряют в цене 0,4%. В среду компания объявила о старте строительства нового кампуса в Остине (штат Техас). Ранее Apple сообщала, что вложит в проект, который создаст 5 тыс. рабочих мест, $1 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:10 МСК снизился на 50,41 пункта (0,18%) и составил 27883,61 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 3,45 пункта (0,11%) - до 3116,73 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 5,57 пункта (0,07%) - до 8565,09 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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