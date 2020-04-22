Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 7:26

Нью-Йорк. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США во вторник снизились второй день подряд на фоне обвала цен на нефть WTI.

Июньский фьючерс WTI к закрытию торгов потерял в цене более 43%. Стоимость контракта WTI на май, который истек во вторник, накануне упала и впервые в истории оказалась отрицательной.

По итогам двух дней падения индикатор Dow Jones потерял более 1200 пунктов.

Падение стоимости WTI является показателем "масштаба резкого падения мировой экономической активности", отмечает аналитик Fundstrat Global Adivsors Том Ли, которого цитирует CNBC.

"Ситуация не изменится, пока западные страны и штаты США не возобновят экономическую активность. Однако они не могут сделать это, пока не почувствуют, что могут справиться с кризисом в области здравоохранения", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что дал указания главам министерства финансов и министерства энергетики разработать план поддержки нефтяных компаний США.

"Мы никогда не подведем великую нефтегазовую промышленность США. Я поручил министру энергетики и министру финансов составить план, который сделает доступными средства, чтобы эти важнейшие компании, рабочие места были в безопасности в будущем", - написал он в своем "Твиттере".

Тем временем, Сенат США во вторник принял законопроект о новом пакете поддержки малого бизнеса и больниц объемом $484 млрд. Большую часть средств ($320 млрд) планируется направить на программу займов для выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии. Палата представителей может проголосовать по законопроекту уже в четверг.

В лидерах падения в подындексе энергетики S&P 500 - нефтяные Marathon Petroleum (SPB: MPC) Corp. и ConocoPhillips (SPB: COP), акции которых подешевели на 4,6% и 4% соответственно. Бумаги United States Oil Fund, который инвестирует в нефтяные фьючерсы, подешевели на 25,1%.

Котировки Alphabet (SPB: GOOG) Inc. и Facebook Inc. (SPB: FB) упали на 3,9% и 4,2% соответственно, после того как аналитики снизили прогнозную стоимость их акций, а также ухудшили прогнозы доходов от рекламы, пишет MarketWatch. Аналитик Deutsche Bank Ллойд Уолмсли, в частности, понизил прогноз цены бумаг Alphabet на 11%, Facebook - на 29%.

Стоимость Coca-Cola Co. (SPB: KO) снизилась на 2,5%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков в минувшем квартале получил финансовые показатели лучше ожиданий рынка.

Капитализация Micron Technology (SPB: MU) Inc., крупнейшего в США производитель чипов памяти, уменьшилась на 4,6%. Компания во вторник объявила о планах по выпуску бондов для погашения части текущей задолженности.

Бумаги VF Corp., владеющей известными брендами одежды North Face, Timberland и Vans, подешевели на 4,5%. Компания также планирует выпустить бонды для рефинансирования кредитов. Помимо этого, VF Corp. сообщила, что ожидает выручку в $11,3-11,4 млрд по итогам финансового года, завершившегося 28 марта. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне в $11,5 млрд.

Бумаги Lockheed Martin (SPB: LMT) Corp. подешевели на 2,6%. Военно-промышленный концерн в первом квартале увеличил чистую прибыль и выручку. При этом оба показателя превзошли прогнозы экспертов.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 631,56 пункта (2,67%) - до 23018,88 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 86,60 пункта (3,07%), составив 2736,56 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 297,50 пункта (3,48%) - до 8263,23 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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