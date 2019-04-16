Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 7:47

Нью-Йорк. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снизились в понедельник вслед за котировками акций Goldman Sachs и Citigroup, отчеты которых за минувший квартал не воодушевили трейдеров.

Трейдеры также продолжали оценивать сигналы относительно хода торговых переговоров США и Китая. На минувших выходных министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о существенном прогрессе в переговорах, отметив, что стороны "приближаются к финальному раунду".

"Ожидания, что США и Китай заключат сделку, продолжают расти, и некоторые эксперты считают возможным объявление о сделке на этой неделе, - отмечает президент Sevens Report Том Эссайе. - Однако стоит напомнить, что вероятность заключения сделки уже заложена в фондовые рынки, поэтому в центре внимания вопрос, когда введенные ранее пошлины будут отменены".

Тем временем, источники агентства Bloomberg сообщили в понедельник, что Вашингтон не намерен отказываться от ранее введенных пошлин на товары китайского экспорта объемом $50 млрд даже в случае заключения торгового соглашения.

При этом Вашингтон хотел бы, чтобы Пекин перенес пошлины с товаров американского экспорта объемом $50 млрд, включая сельхозпродукцию, введенные в июле прошлого года в качестве ответных мер на действия США, на несельскохозяйственные товары. Это позволило бы администрации президента США Дональда Трампа представить финальное торговое соглашение, как свою победу для фермеров в преддверии выборов 2020 года, отмечают источники.

Акции Goldman Sachs потеряли в цене 3,8% по итогам торгов, стоимость бумаг Citigroup снизилась на 0,1%.

Goldman Sachs сократил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2019 года, и, если прибыль банка оказалась лучше прогнозов, то выручка не оправдала ожиданий.

Тем временем, Citigroup увеличил квартальную прибыль благодаря сокращению расходов и снижению эффективной ставки налога, причем показатель превзошел прогнозы рынка. Выручка банка немного снизилась, но показатель совпал с ожиданиями.

Акции JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo, опубликовавших более сильную, чем ожидалось, отчетность за первый квартал на прошлой неделе, в понедельник соответственно потеряли 1,1% и прибавили 0,6%.

Эксперты полагают, что компании S&P 500 в среднем сократили прибыли в первом квартале 2019 года впервые за три года - на 4,6%, пишет MarketWatch. В конце декабря аналитики прогнозировали рост прибылей на 3%.

В центре внимания трейдеров также ситуация вокруг Федеральной резервной системы (ФРС), политику которой в выходные вновь подверг Д.Трамп.

"Если бы Федрезерв делал свою работу как нужно, а он не делал, фондовый рынок США был бы сейчас на 5000-10000 пунктов выше, а темпы роста ВВП составляли бы 4%, а не 3%, - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Twitter. - Количественное ужесточение убило все, следовало действовать в противоположном направлении".

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс в понедельник заявил, что не исключает сохранения базовой процентной ставки на текущем уровне в течение большей части 2020 года в условиях слабой инфляции.

"Я могу представить, что ставка останется на прежнем уровне и осенью 2020 года. Это помогло бы поддержать инфляционные ожидания и удостовериться, что инфляция является устойчивой", - заявил Ч.Эванс в интервью CNBC.

Цена акций Advanced Disposal Services Inc. подскочила на 17,9%. Крупнейшая американская компания в сфере удаления и переработки отходов Waste Management Inc. покупает Advanced Disposal, занимающую четвертое место в секторе, за $4,9 млрд, что является рекордной сделкой на американском рынке утилизации отходов за последнее десятилетие. Бумаги Waste Management подорожали на 2,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник опустился на 27,53 пункта (0,1%) и составил 26384,77 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,83 пункта (0,06%) - до 2905,58 пункта.

Nasdaq Composite потерял 8,15 пункта (0,1%) и составил 7976,01 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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