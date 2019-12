Нью-Йорк. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, прервав трехдневную череду повышений.

В центре внимания участников рынка остаются торговые переговоры Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах.

США могут поднять пошлины на товары китайского экспорта 15 декабря, если стороны не придут к соглашению, которое отменит эти планы.

На прошлой неделе экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC, что две крупнейшие экономики мира близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента США Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены. Он отметил, что США и Китай ведут "напряженные" торговые переговоры.

"Сделка близка. Возможно, даже ближе, чем это было в середине ноября", - сказал Кадлоу, добавив, что стороны общаются практически ежедневно.

Как сообщают западные СМИ со ссылкой на помощника министра торговли КНР, Китай рассчитывает на то, что сможет достичь соглашения по торговле с США в кратчайшие сроки. Помощник министра Жэнь Хунбинь отметил, что это соглашение должно устраивать обе стороны.

Инвесторы также находятся в ожидании ключевых событий этой недели, включая заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США (10-11 декабря) и заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится 12 декабря.

От двух регуляторов участники рынка в базовом сценарии не ждут изменений текущего курса, однако заседание ФРС будет интересно публикацией обновленных прогнозов по дальнейшей динамике ставок, а заседание ЕЦБ станет первым под руководством Кристин Лагард.

Акции Sanofi SA подешевели на торгах в Нью-Йорке на 1,6% после того, как французская фармацевтическая компания договорилась о покупке за $2,5 млрд американской Synthorx Inc., которая специализируется на уходе за пациентами с раковыми и аутоиммунными заболеваниями. Цена бумаг Synthorx взлетела на 170,5%.

Бумаги UnitedHealth Group Inc. потеряли в цене 0,95% на новостях о том, что ее подразделение OptumRx приобретает компанию Diplomat Pharmacy Inc. по цене $4 за акцию, что гораздо ниже цены закрытия в пятницу ($5,81). Котировки бумаг Diplomat упали на 32,7%.

Котировки акций Merck & Co. Inc. опустились на 0,15% после того, как фармацевтическая компания сообщила о покупке ArQule Inc. за $2,7 млрд. Акции ArQule выросли на 104%.

Рыночная стоимость Chevron Corp. уменьшилась на 0,6%, так как аналитик Citi понизил рейтинг акций компании с "покупать" до "нейтрального".

В то же время капитализация PG&E Corp. подскочила на 15,85%, поскольку калифорнийская генерирующая компания сообщила в минувшую пятницу, что согласилась выплатить порядка $13,5 млрд жителям штата Калифорния, пострадавшим или понесшим ущерб от пожаров 2017-2018 годов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник упал на 105,46 пункта (0,38%) и составил 27909,60 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 9,95 пункта (0,32%) - до 3135,96 пункта.

Nasdaq Composite потерял 34,70 пункта (0,4%) и составил 8621,83 пункта.

Несмотря на потери, все три индекса отступили менее чем на 1% от своих максимумов закрытия, установленных 27 ноября.

