Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 7:08

Нью-Йорк. 22 января. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник на новостях о том, что в США был зафиксирован случай заражения выявленным в Китае коронавирусом нового типа.

Как сообщалось, двое больных были обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Слабость на рынках во вторник объясняется "совокупностью опасений, связанных с вирусом, и усталостью инвесторов", отмечает главный инвестиционный стратег Northwestern Mutual Wealth Management Company Брент Шутте.

"Для некоторых это возможность зафиксировать прибыль", - сказал эксперт.

Давление на рынок также оказали возобновившиеся опасения в отношении слабого роста мировой экономики, пишет MarketWatch.

Международный валютный фонд (МВФ) в понедельник ухудшил свой октябрьский прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п.п.), до 3,3%. Прогноз роста экономики США на текущий год снижен на 0,1 п.п., до 2%, на следующий год остался без изменений - 1,7%.

Акции Boeing подешевели на 3,3%. Американский авиастроительный концерн вновь передвинул ориентировочный срок возврата в эксплуатацию самолетов 737 MAX, заявив, что не рассчитывает получить разрешение регуляторов на возобновление полетов ранее середины 2020 года.

Бумаги Halliburton снизились на 0,79%, хотя продажи и выручка компании в четвертом квартале сократились слабее, чем ожидали эксперты Уолл-стрит.

Акции Uber Technologies набрали 7,03% после того, как компания сообщила, что завершили процесс продажи индийского сервиса доставки еды Zomato.

Акции Beyond Meat подскочили на 18,4% на новостях о том, что Starbucks Corp. рассматривает возможность добавить в меню завтраков блюда из растительных заменителей мяса.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 152,06 пункта (0,52%) - до 29196,04 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 8,83 пункта (0,27%), составив 3320,79 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшилось на 18,14 пункта (0,19%) - до 9370,81 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ор ак пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!