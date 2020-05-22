Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 7:12

Нью-Йорк. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок снизился по итогам торгов в четверг, утратив часть завоеванных ранее на этой неделе позиций, на фоне эскалации конфликта между США и Китаем, а также слабых макроэкономических данных.

Индексы в начале сессии колебались между ростом и снижением, но во второй половине дня ушли на негативную территорию.

С одной стороны, инвесторы испытывают оптимизм по поводу открытия отдельными штатами своих экономик после карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, но, с другой стороны, их беспокоят слабые экономические показатели и усиливающаяся напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином, пишет MarketWatch.

Сенат США в среду одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США.

Согласно законопроекту, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Кроме того, они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай в связи с ситуацией, касающейся пандемии коронавируса. По его словам, причиной "массового убийства людей во всем мире" стала "некомпетентность Китая".

Отчет министерства труда США, опубликованный в четверг, показал, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 16 мая, сократилось на 249 тыс., до 2,438 млн человек.

Таким образом, число новых заявок снизилось до минимума с начала кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, пишет Trading Economics. Общее количество обратившихся за пособием по безработице в США с 21 марта приблизилось к 39 млн.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 2,687 млн, а не 2,981 млн, как сообщалось прежде.

Эксперты ожидали падения числа заявок на 581 тыс. с объявленного ранее уровня прошлой недели - до 2,4 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле рухнули на 17,8% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с июля 2010 года - и составили 4,33 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с сентября 2009 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Консенсус-прогноз экспертов предусматривал еще более резкое падение продаж по сравнению с мартовским уровнем в 5,27 млн домов - на 18,9%, до 4,3 млн домов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс производственной активности Филадельфии в мае немного вырос после падения до сорокалетнего минимума месяцем ранее.

Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, повысилось до минус 43,1 пункта по сравнению с минус 56,6 пункта в апреле, когда индекс рухнул до минимальной отметки с июля 1980 года из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Индекс находится в отрицательной зоне третий месяц подряд, что говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона.

Аналитики ожидали сокращения показателя до минус 41,5 пункта, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали в среднем минус 40 пунктов.

Федеральной резервной системе (ФРС), а также Конгрессу США, вероятно, придется рассмотреть дополнительные меры для поддержки американской экономики в условиях пандемии COVID-19, заявил заместитель председателя ФРС Ричард Кларида в ходе онлайн-мероприятия, организованного Нью-йоркской ассоциацией экономики бизнеса.

"В зависимости от того направления, которое примет пандемия, а также от глубины и продолжительности вызванного ею кризиса, экономике США может потребоваться дополнительная поддержка в плане как монетарной, так и бюджетной политики", - сказал Кларида.

Ранее в четверг другой представитель ФРС - глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс - выступил с таким же посылом, заявив об уверенности в "твердой приверженности Федрезерва принятию мер, которые ограничат экономические последствия пандемии и будут содействовать созданию условий для быстрого и устойчивого восстановления экономики".

Котировки акций Best Buy Co. снизились на 4,4%. Прибыль, выручка и сопоставимые продажи американского ритейлера электроники сократились в первом квартале текущего финансового года, но не так сильно, как ожидали аналитики.

Акции сети универмагов Macy's Inc. подорожали на 5,9%. Руководство компании предупредило о снижении продаж в первом квартале, хотя и сообщило, что спрос потребителей магазинах, которые недавно возобновили свою работу, несколько выше, чем ожидалось.

Цена бумаг AstraZeneca Plc выросла на 2,8%. Фармацевтическая компания получила более $1 млрд от властей США на выпуск вакцины от коронавируса.

Бумаги ритейлера одежды TJX Cos. прибавили в цене 6,8%. Компания сообщила, что вновь открыла более 1,6 тыс. магазинов по всему миру и рассчитывает возобновить работу большинства своих торговых точек до конца следующего месяца.

Рыночная стоимость L Brands Inc. подскочила на 18,3%. Американская компания, в том числе владеющая сетью магазинов нижнего белья Victoria's Secret, в первом финансовом квартале получила убыток больше прогноза аналитиков и подтвердила, что планирует выделить Bath & Body Works в отдельную компанию.

Капитализация Tiffany & Co. выросла на 0,5%. Американская сеть розничной торговли ювелирными изделиями объявила о планах выплатить квартальные дивиденды в размере $0,58 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 101,78 пункта (0,41%) - до 24474,12 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 23,10 пункта (0,78%) и составил 2948,51 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 90,90 пункта (0,97%) - до 9284,88 пункта.

Тем не менее, все три индекса могут завершить эту неделю в плюсе, при этом S&P 500, который вырос с начала недели на 3%, и Dow, прибавивший 3,3%, могут показать максимальный недельный подъем с недели, завершившейся 8 апреля.

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