Нью-Йорк. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник после того, как медицинское издание Stat подвергло сомнению сообщения американской фармацевтической компании биотехнологической компании Moderna Inc. (SPB: MRNA) о результатах первой фазы испытания вакцины против коронавируса.

В понедельник Moderna Inc. объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. В компании указали, что в ходе первой фазы клинических исследований, в которых участвуют 45 человек, вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая".

Однако, как отмечает медицинское издание Stat, Moderna не предоставила достаточно информации, чтобы судить о результатах исследований.

Помимо этого, трейдеры оценивали выступления министра финансов США Стивена Мнучина и председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США.

По мнению Мнучина, США выйдут из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сильнее, чем когда-либо прежде. Он также сказал, что Минфин готов наращивать объемы денежных средств, предоставляемых Федеральной резервной системе (ФРС), и принимать на себя больше рисков в рамках программ кредитования.

Между тем в ходе того же выступления председатель американского ЦБ Джером Пауэлл отметил, что Федрезерв и Минфин могут сделать больше для того, чтобы помочь экономике, сообщает The Wall Street Journal. Он полагает, что основные программы поддержки ФРС заработают до конца текущего месяца или в первую неделю июня.

Снижению индексов способствовало падение котировок крупных американских банков. Бумаги Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) подешевели на 5,8%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 3,1%. Citigroup Inc. (SPB: C) потерял в цене 2,7%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - около 2%.

Котировки Southwest Airlines во вторник повысились на 2,2%. Авиакомпания повысила прогноз операционной выручки и загруженности рейсов в мае на фоне признаков восстановления спроса на авиаперевозки, а также сообщила о "незначительном улучшении" спроса на поездки в июне.

Бумаги еще одного представителя отрасли - United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. - подешевели на 1,9%. Авиакомпания также сообщила о незначительном росте спроса и снижении отмены бронирований до конца второго квартала после падения бронирований на 95% в апреле. United ожидает дальнейшего улучшения показателей в июле.

Стоимость Walmart Inc. (SPB: WMT) снизилась на 2,1%. Крупнейшая в США компания розничной торговли в первом квартале 2021 финансового года увеличила чистую прибыль на 3,9%. При этом компания отозвала прогноз финансовых показателей на 2021 фингод из-за неопределенности, связанной с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Акции крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома Home Depot Inc. (SPB: HD) подешевели почти на 3%. Компания отчиталась о более низкой, чем ожидалось, прибыли в первом финансовом квартале, но ее выручка и сопоставимые продажи выросли сильнее прогнозов.

Бумаги производителя электромобилей Tesla Inc. (SPB: TSLA) потеряли в цене 0,7%. Глава компании Илон Маск сообщил в Twitter об увеличении цены на полностью автономные электромобили на $1 тыс. с 1 июля. Как отмечает MarketWatch, сейчас стоимость такой комплектации составляет $7 тыс.

Капитализация производителя одежды и ритейлера Centric Brands Inc. упала на 29,6%. В понедельник компания подала заявление о банкротстве. Инвестиционные фонды Blackstone, Ares и HPS Investment Partners предоставят компании финансирование по схеме DIP (должник, находящийся во владении) в размере $435 млн. Глава Centric Brands Джейсон Рэбин отметил, что вспышка коронавируса привела к сокращению оптовых заказов и денежного потока.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 390,51 пункта (1,59%) - до 24206,86 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 30,97 пункта (1,05%) и составил 2922,94 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 49,72 пункта (0,54%) - до 9185,10 пункта.

