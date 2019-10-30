Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 7:00

Нью-Йорк. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок завершил торги во вторник снижением основных индексов, участники рынка оценивали квартальные отчеты крупных компаний и ждали итогов октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По словам инвесторов, фондовый рынок, по-видимому, взял паузу после роста в понедельник в отсутствие свежих катализаторов. В центре внимания остаются торговые переговоры между США и Китаем.

В последнее время Вашингтон и Пекин заявляют, что они добились прогресса в переговорах по торговле. В октябре президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с КНР, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Он сообщил, что, по условиям соглашения, Китай увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд, не уточнив при этом, в течение какого срока это должно произойти.

Председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп, как ожидается, встретятся 17 ноября, чтобы подписать промежуточную торговую сделку, сообщила во вторник газета South China Morning Post со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Также инвесторы ждут окончания двухдневного заседания ФРС, итоги которого будут подведены в среду. По прогнозам большинства аналитиков и участников рынка, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Это будет третье снижение ставки с начала года.

По итогам сентябрьского заседания регулятор понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых. При этом Федрезерв отметил увеличение понижательных рисков в экономике США и повышение вероятности рецессии.

Тем временем в США продолжается сезон корпоративной отчетности за третий квартал. По данным FactSet, результаты 78% компаний, входящих в индекс S&P 500, которые уже опубликовали свои отчеты, превзошли ожидания аналитиков. Некоторую поддержку рынку во вторник оказали акции сектора здравоохранения и финансового сектора, тогда как акции технологических компаний оказали давление на индексы.

Акции Pfizer Inc., крупнейшей фармацевтической компании мира по объему выручки, подорожали на 2,5%, так как она отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли в третьем квартале и повысила прогноз прибыли на год в целом.

Цена бумаг американской фармацевтической компании Merck & Co. выросла на 3,5%, поскольку ее прибыль и выручка в третьем квартале превысили прогнозы аналитиков.

Бумаги американской Alphabet Inc., холдинговой компании Google, подешевели на 2,2%, после того как она зафиксировала падение прибыли на 23% в третьем квартале, при этом показатель оказался слабее ожиданий экспертов.

Котировки акций General Motors Co. повысились на 4,3%, несмотря на то, что компания сократила прибыль и выручку в третьем квартале на фоне ухудшения показателей своего бизнеса в Северной Америке из-за общенациональной забастовки работников ее предприятий в США.

Рыночная стоимость американской нефтяной компании ConocoPhillips выросла на 2,5%, так как она увеличила чистую прибыль в 1,6 раза в третьем квартале, при этом скорректированный показатель оказался лучше прогноза.

Капитализация Xerox Holdings Corp. подскочила на 11,8%, после того как компания отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в третьем квартале и сообщила, что приняла решение не продавать свое подразделение финансирования клиентов.

Котировки бумаг MasterCard, одной из крупнейших платежных систем в мире, снизились на 0,6%, хотя компания в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 11%, а скорректированный показатель и выручка оказались выше ожиданий.

Акции Beyond Meat упали в цене на 22,2%, несмотря на превзошедшие ожидания финансовые результаты, в связи с окончанием периода ограничения продажи акций для инвесторов, вложившихся в бумаги компании до IPO. Производитель растительных заменителей мяса отчитался о первой квартальной прибыли и увеличил выручку по итогам третьего квартала более чем в три раза.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник опустился на 19,3 пункта (0,07%) и составил 27071,42 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 2,53 пункта (0,08%) - до 3036,89 пункта.

Nasdaq Composite потерял 49,13 пункта (0,59%) и составил 8276,85 пункта.

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