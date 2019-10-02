Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 8:17

Нью-Йорк. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок закрыл торги во вторник снижением, давление на основные индексы оказали опубликованные в ходе сессии статистические данные, которые оказались слабее ожиданий.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре 2019 года понизился до 47,8 пункта с 49,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Показатель опустился до минимального уровня с июня 2009 года, в то время как аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 50 пунктов.

Рассчитываемый ISM индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в сентябре вырос до 47,3 пункта с 47,2 пункта в августе. Индикатор занятости снизился до 46,3 пункта с 47,4 пункта.

Также во вторник стало известно, что объем расходов на строительство в августе вырос на 0,1% по сравнению с июлем, хотя эксперты ожидали роста на 0,5%. В июле, по пересмотренным данным, показатель не изменился в помесячном выражении, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,1%.

"Данные являются основной причиной снижения рынка, которое мы сегодня наблюдаем. Отчасти это связано с тем, что индикатор ISM оказался слабее ожиданий, конечно, экономисты ждали лучшего результата", - сказал директор по инвестициям Plante Moran Financial Advisors Джим Бейрд, которого цитирует MarketWatch.

На фоне пессимистичных статданных из США и замедления роста глобальной экономики участники рынка стали активнее ждать дальнейшего снижения ставки ФРС. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на четверть процентного пункта по итогам заседания, которое состоится 30 октября, в 65% по сравнению с 40% днем ранее.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс во вторник сказал, что снижение процентных ставок американским ЦБ было необходимо для поддержания текущих темпов роста экономики, при этом отметив, что она остается в целом здоровой, несмотря на некоторые риски.

ВВП США должен увеличиться примерно на 2,25% в этом году, что является "солидным показателем, поскольку превосходит мое мнение относительно потенциальных темпов роста экономики в долгосрочной перспективе", сказал он, выступая во Франкфурте.

Тем временем Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономиками мира.

Согласно прогнозу ВТО, объем мировой торговли товарами увеличится всего на 1,2% в текущем году, минимальными темпами за 10 лет, по сравнению с ожидавшимися в апреле 2,6%.

Прогноз на 2020 год также был ухудшен - с 3% до 2,7%. При этом в докладе отмечается, что понижательные риски остаются высокими, и прогноз на следующий год зависит от восстановления нормальных торговых отношений.

Цена бумаг Bausch Health Cos. Inc. упала на 9,98% на сообщении фармацевтической компании о планах подать иск против Novartis AG.

Акции Charles Schwab Corp. подешевели на 9,73% на новостях о том, что брокерская компания больше не будет взимать комиссию за торговлю бумагами на биржах США и Канады.

Тем временем бумаги McCormick & Co. прибавили в цене 6,81%. Производитель приправ и специй отчитался о превзошедшей ожидания прибыли в третьем финансовом квартале и улучшил прогноз на 2019 год.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник потерял 343,79 пункта (1,28%) и составил 26573,04 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 36,49 пункта (1,23%) - до 2940,25 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 90,65 пункта (1,13%) и составил 7908,68 пункта.

С начала сентября Dow повысился на 2%, S&P - на 1,7%, Nasdaq - на 0,5%. По итогам квартала Dow и S&P 500 прибавили по 1,2%, тогда как Nasdaq снизился на 0,1%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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