Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 15:19

(обновленная и расширенная версия)

Нью-Йорк. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы перешли к снижению после незначительного роста в первые минуты торгов в среду, трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и оценивают отчеты компаний и статистические данные.

Опубликованные в среду статданные указали на замедление роста ВВП США в третьем квартале, однако показатель превзошел прогнозы.

Экономика США в третьем квартале выросла на 1,9% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете министерства торговли США. Подъем замедлился по сравнению с 2% в апреле-июне текущего года.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - на 1,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Хороший настрой американцев способствовал тому, что темпы экономического роста ослабли не так сильно, как ожидалось. Потребительские расходы повысились более чем достаточно для того, чтобы компенсировать спад корпоративных инвестиций, вызванный падением нефтяных котировок и продолжающейся торговой войной между Штатами и Китаем, отмечает MarketWatch.

Кроме того, отраслевая организация ADP Employer опубликовала отчет, согласно которому число рабочих мест в экономике США в октябре выросло на 125 тыс. Показатель превзошел консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших увеличения на 120 тыс.

В сентябре, согласно пересмотренным данным, было создано 93 тыс. новых рабочих мест вместо 135 тыс., о которых сообщалось ранее.

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал в среду, что замедление роста мирового ВВП оказывает небольшое давление на американскую экономику, однако отметил, что показатель занятости остается высоким, а инфляция - низкой.

Трейдеры в среду сосредоточились на заседании ФРС. По прогнозам большинства аналитиков и участников рынка, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Это будет третье снижение ставки с начала года.

По итогам сентябрьского заседания регулятор понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых. При этом Федрезерв отметил увеличение понижательных рисков в экономике США и повышение вероятности рецессии.

Федрезерв обнародует решение по ставке в 21:00 мск, пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла стартует в 21:30 мск.

Инвесторы будут ждать от американского ЦБ сигналов о дальнейших действиях. Согласно данным FedWatch от CME Group, вероятность еще одного снижения ставки в декабре оценивается в 23% по сравнению с практически 70% ранее в текущем месяце.

Участники рынка также продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности. По данным FactSet, прибыль 74% компаний, входящих в индекс S&P 500, из числа тех, что уже отчитались о результатах, превзошла ожидания.

Акции General Electric дорожают на 10,3%. Американский промышленный конгломерат сократил в третьем квартале чистый убыток в 2,4 раза. Кроме того, компания ожидает, что в этом году свободный денежный поток может составить до $2 млрд. Ранее этот показатель оценивался от минус $1 млрд до плюс $1 млрд.

Стоимость бумаг Yum! Brands снижается на 9,6%. Американский оператор ресторанов отчитался о снижении прибыли в третьем квартале 2019 года, причем падение было сильнее, чем ожидали аналитики.

Бумаги Advanced Micro Devices теряют в цене 0,6%. Американский производитель микрочипов увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2019 года, однако прогноз компании на текущий квартал разочаровал участников рынка.

Акции Moody's дешевеют на 0,8%, несмотря на то, что прибыль и выручка компании, владеющей одним из крупнейших в мире рейтинговых агентств, в третьем квартале 2019 года выросли, превысив ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск 30 октября снизился на 14,33 пункта (0,05%) и составил 27057,09 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 3,83 пункта (0,13%) - до 3033,06 пункта.

Nasdaq Composite потерял 7,96 пункта (0,1%) и составил 8268,89 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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