Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 7:30

Нью-Йорк. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снизились в пятницу в связи с пессимизмом трейдеров в отношении дальнейшего хода торговых переговоров США и Китая.

Падение рынка, однако, ограничили благоприятные статданные по экономике США.

Dow Jones завершил снижением четвертую неделю подряд (-0,7%), что является самым длительным периодом непрерывного падения индикатора с мая 2016 года. S&P 500 уменьшился за неделю на 0,8%, Nasdaq - на 1,3%.

Негативом для рынка в пятницу стали сигналы о том, что власти КНР сомневаются в целесообразности продолжения торговых переговоров с США после повышения Вашингтоном пошлин на очередную порцию товаров китайского экспорта.

Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что не видит смысла в новом визите в Китай американской делегации, которая ранее сообщала о таких планах.

Он отметил, что повышение Штатами пошлин на китайские товары объемом $200 млрд и угрозы увеличения пошлин на китайский экспорт стоимостью еще $300 млрд в год являются ни чем иным как "буллингом". Эти действия Вашингтона привели к "существенному откату в переговорах", отметил Гао Фэн.

Негативный отклик в Китае также вызвала новость о том, что Минторг США намерен внести производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в список компаний, деятельность которых противоречит национальным интересам США.

"США сделали неразумный шаг, попытавшись шантажировать Китай за счет повышения пошлин, и со временем станет очевидно, что их действия были недальновидными и были обречены на провал", - написало издание "Синьхуа".

Минторг КНР заявил в пятницу, что китайская экономика сможет справиться с последствиями новых американских ограничений.

"Имея множество инструментов и достаточную возможность для маневра в макроэкономической политике, Китай уверен в своей способности справиться с любыми трудностями и вызовами", - процитировало "Синьхуа" представителя Минфина.

"Усиливающаяся торговая война сотрясает рынки", - отметил главный экономист Deutsche Bank Дэвид Фолкертс-Ландау, добавив, что дальнейшие шаги по введению пошлин могут спровоцировать более серьезную коррекцию фондовых рынков.

Статданные по американской экономике, обнародованные в пятницу, оказались достаточно позитивными.

Индекс потребительского доверия в США в мае 2019 года повысился до 102,4 пункта с 97,2 пункта в апреле, показали предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Майское значение показателя стало максимальным с 2004 года и превзошло самые оптимистичные прогнозы рынка. Эксперты в среднем ожидали сохранения индекса на апрельском уровне.

Тем временем, индекс опережающих экономических показателей, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в апреле вырос третий месяц подряд.

Акции Pinterest потеряли в цене 13,5% по итогам торгов в пятницу. Отчетность интернет-сервиса виртуальных закладок за первый квартал - первая после IPO Pinterest - оказалась хуже ожиданий рынка. Компания зафиксировала убыток без учета разовых факторов в размере $0,32 на акцию, в то время как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали прибыль на уровне $0,11 на акцию.

Стоимость бумаг Applied Materials поднялась на 2,5%. Производитель электронных компонентов сократил прибыль и выручку в I квартале, однако его показатели оказались лучше прогнозов рынка. Скорректированная прибыль Applied Materials в январе-марте составила $0,7 на акцию, выручка - $3,54 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали эти показатели на уровне $0,66 и $3,5 млрд.

Акции чип-мейкера Nvidia подешевели на 2,3%. Отчетность компании за минувший квартал превзошла прогнозы рынка, однако эксперты посчитали, что ожидания были серьезно заниженными.

Бумаги китайской сети кофеен Luckin Coffee завершили дебютные торги на бирже Nasdaq скачком цены на 20%.

Акции еще одного дебютанта - химкомпании Avantor - подорожали к закрытию рынка на 3,6%. Avantor на прошлой неделе привлекла $2,9 млрд в ходе IPO, которое стало крупнейшим с начала текущего года, разместив акции по цене в $14 и получив оценку на уровне $7,7 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу упал на 98,68 пункта (0,4%) и составил 25764 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 16,79 пункта (0,6%) - до 2859,53 пункта.

Nasdaq Composite потерял 81,76 пункта (1,04%) и составил 7816,28 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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